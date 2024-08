Tutto pronto per la partenza del C.D.I. di Bollate

Il CDI (Centro Diurno Integrato) di Bollate a settembre inizierà la sua attività.

Gli spazi, che l’ASST Rhodense ha messo a disposizione del Comune di Bollate nei mesi di luglio e agosto per ospitare temporaneamente l’attività del CDD, gestito dall’Azienda Comuni Insieme, sono stati riconsegnati in questi giorni all’ASST, che ha già provveduto ad arredarli, in modo da avviare le attività entro la prima metà di settembre.

Sono pervenute già diverse domande di inserimento, ma ci sono ancora posti disponibili.

Presso l’Ufficio Accoglienza della RSA Pertini e presso il PUA (Punto Unico di Accesso) della Casa di Comunità di Bollate è disponibile la modulistica, in formato cartaceo, da compilare per presentare la domanda, che può anche essere scaricata dagli interessati direttamente dal sito internet aziendale (www.asst-rhodense.it).

Una volta compilata e corredata della relativa documentazione, la domanda può essere inviata tramite mail all’indirizzo rsa.pertini@asst-rhodense.it oppure consegnata presso gli uffici amministrativi della RSA Pertini o presso il PUA della Casa di Comunità di Bollate.

Al CDI possono accedere persone di età superiore ai 65 anni, non autosufficienti e/o affette da decadimento cognitivo che risultino in grado di essere trasportate e riaccompagnate quotidianamente al domicilio, anche mediante l’impiego di ausili.

Il CDI sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30.

L’assistenza agli utenti verrà assicurata attraverso l’intervento di una équipe multidisciplinare costituita da medico, infermiere, OSS, educatore e fisioterapista. I servizi erogati dal CDI rispondono in maniera globale ai bisogni socio sanitari e assistenziali degli utenti.

Il servizio ha come finalità il benessere dell’utente, ma nello stesso tempo permette alla famiglia di continuare a svolgere un ruolo attivo nell’assistenza alleggerendone il carico e fornendo un supporto specialistico.

Presso il Centro saranno presenti anche dei volontari, selezionati dal Comitato Promotore del CDI, che affiancheranno gli operatori, in ottica sinergica, arricchendo la quotidianità degli utenti con attività ricreative e socializzanti, supportate dalla Fondazione Gerico.

A fine settembre si terrà la cerimonia di inaugurazione.

