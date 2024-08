A più di 40 anni dalla sua pubblicazione originale, esce il 18 ottobre 2024 un’edizione deluxe dell’album del 1982 di Tom Petty & The Heartbreakers, “Long After Dark”.

É il terzo ed ultimo album della band prodotto dal leggendario Jimmy Iovine e, sebbene appartenga alla prima golden era degli Heartbreakers, è sempre stato meno considerato e sottovalutato rispetto ai due precedenti dischi.

L’album presenta infatti una tagliente raccolta di ballate rock dal suono inconfondibilmente Heartbreakers e la band è qui formata dai tre membri fondatori Mike Campbell (chitarra), Benmont Tench (tastiere), Stan Lynch (batteria) più il nuovo bassista Howie Epstein.

Long After Dark (Deluxe Edition) contiene una serie di canzoni non incluse nell’album originale. Tra gli highlight la versione di Petty di “Never Be You” (brano che scalò la classifica country sino al numero uno nell’interpretazione di Rosanne Cash), il brano “Don’t Make Me Walk the Line” e una versione up-tempo registrata agli Applewood Studios di Denver di “Ways To Be Wicked”, pubblicata in precedenza dai Lone Justice.

Molti dei brani inclusi sono tratti da apparizioni alla TV francese, comprese versioni di canzoni rivedute in chiave acustica e brani sino ad allora non pubblicati come come “Turning Point” e “Keeping Me Alive“.

Uscito dopo Damn the Torpedoes e Hard Promises, Long After Dark è stato sicuramente un album di successo entrato nelle Top 10 di Billboard, con tre incredibili singoli come “You Got Lucky“, “Change of Heart” e “Straight Into Darkness“. “È un bel disco rock & roll” ma anche “un disco difficile perché non ho mai saputo se stessimo prendendo le giuste decisioni riguardo alle canzoni”, ha dichiarato Petty nell’antologia di interviste curata da Paul Zollo, Conversations With Tom Petty.

Long After Dark (Deluxe Edition) sarà pubblicato in diversi formati: 2CD + Blu-Ray Audio, 2LP e 2LP LTD Edition; tutte le edizioni contengono l’album rimasterizzato e le bonus tracks, remixate dal sound engineer di Petty Ryan Ulyate (anche con mix hi-res stereo e Dolby Atmos nel Blu-Ray Audio).

Il packaging dei nuovi prodotti è curato da Jeri Heiden, le note bio-discografiche sono di David Fricke, con contributi del produttore Jimmy Iovine e del regista e fan Cameron Crowe, le fotografie sono di Dennis Callahan, Neil Preston e Aaron Rappaport.

I formati in vinile sono due: 2LP con vinile black 180g e un’edizione limitata 2LP 180g con vinile colorato e litografia esclusiva (disponibile esclusivamente sullo Shop Universal Music). L’album sarà inoltre disponibile in streaming, download e audio HD.

LONG AFTER DARK DELUXE EDITION—TRACKLISTING

DISC 1

“A One Story Town”

“You Got Lucky”

“Deliver Me”

“Change Of Heart”

“Finding Out”

“We Stand A Chance”

“Straight Into Darkness”

“The Same Old You”

“Between Two Worlds”

A “A Wasted Life”

DISC 2

“Stories We Could Tell (French TV)”

“Never Be You”

“Turning Point (Original Drums Version)”

“Don’t Make Me Walk The Line”

“I’m Finding Out (French TV)”

“Heartbreakers Beach Party (Extended Version)”

“Keeping Me Alive (French TV)”

“Straight Into Darkness (French TV)”

“Ways To Be Wicked (Denver Sessions)”

“Between Two Worlds (French TV)”

“One On One”

“Wild Thing”

https://www.universalmusic.it

