Questa sera sabato 24 agosto, CARA sarà live sul palco del RICCIONE ON STAGE in Piazzale Roma a Riccione in una delle date della rassegna musicale organizzata da RADIO DEEJAY (inizio ore 21.15).

Per la serata CARA porterà sul palco alcuni dei suoi ultimi brani come “Verso Casa” e “Giulia”.

In radio e in digitale “GIULIA”, (CARA – Giulia (lnk.to)) il nuovo brano della poliedrica cantautrice CARA (RayDada/EMI Music).

“Giulia” è una partita emotiva che celebra la bellezza dell’effimero, una storia che finisce, un gioco in cui i protagonisti sono le emozioni e i sentimenti. In sottofondo, un acid pop pulsante accompagna ogni svolta, ogni sguardo, ogni parola.

«Non vedo l’ora di abbracciare tutte le persone presenti e di fare musica insieme – dichiara CARA – Sarà un’opportunità per dire la nostra, come ogni volta che abbiamo la possibilità di condividere uno spazio che ci accoglie».

www.instagram.com/cara.musica/ – www.youtube.com/@caravevo6455 – www.tiktok.com/@cara.musica

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia