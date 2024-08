Calciomercato, non solo Mbappé al Real: le grandi operazioni d’Europa

Il calciomercato è ancora lontano dal chiudersi ma si avvicinano sempre più le date di inizio dei maggiori campionati europei, con la maggior parte in partenza intorno alla metà di agosto. I grandi club europei sono quelli in grado di investire cifre maggiori, con una concentrazione di spesa particolare in Premier League, regina incontrata di investimenti da capogiro.

Manchester City

Al momento la compagine che ha trionfato in Premier League non è stata troppo attiva sul mercato. L’unico acquisto di peso è stato Savinho, ala destra dal Troyes, pagato 25 milioni di euro: una cifra non bassa considerando i 20 anni del giocatore. Tiene invece banco il caso Cancelo, rientrato dal Barcellona e in cerca di nuova sistemazione.

Real Madrid

Certamente il Real Madrid appare come il re del mercato in questa particolare sessione. A titolo gratuito i blancos sono riusciti a ingaggiare Mbappé, arrivato a scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. Gli ingressi però non terminano qui perché il reparto offensivo si è arricchito anche di Endrick, 17enne brasiliano pagato ben 47,5 milioni di euro e prelevato dal Palmeiras. Per quanto riguarda il fronte uscite, Nacho e Kroos hanno salutato i blancos: il primo è volato nella Saudi Pro League (all’Al-Qadsiah) mentre il secondo ha appeso gli scarpini al chiodo.

Barcellona

Di certo meno stellare rispetto al mercato blancos è quello dei rivali del Barcellona, alle prese con una crisi societaria che impedisce di agire liberalmente sul fronte degli acquisti. Gran parte dei nuovi innesti, infatti, provengono dalle giovanili o frutto di prestiti. Riguardo invece il fronte delle uscite, gli addii non hanno in realtà generato troppi guadagni. Il più fruttuoso è stato Riad, finito al Real Betis per 9 milioni di euro. Hanno salutato i colori blaugrana anche Sergi Roberto e Marcos Alonso, entrambi svincolati.

Paris Saint-Germain

A far più rumore è stato senza dubbio l’addio di Mbappé verso il Real Madrid. Questo ha di fatto aperto la caccia al centravanti per il Paris Saint-Germain, che nonostante la partenza del suo uomo simbolo le quote sulla Ligue 1 dicono ancora largamente favorita per il titolo francese. Molti i rumors attorno ai parigini ma al momento sono poche le operazioni di rilievo concluse, eccezion fatta per il portiere Safonov, con il club maggiormente impegnato sul fronte delle cessioni. Da menzionare, inoltre, gli svincolati Kurzawa, Navas e Rico.

Bayern Monaco

Il Bayern Monaco si appresta ad iniziare una nuova stagione sotto la guida tecnica di Kompany, che ha sostituito Tuchel dopo un’annata considerata insufficiente dalla dirigenza bavarese (nonostante vari cambi d’opinione sul tema). Sul fronte acquisti, diversi sono gli innesti per varie zone del campo. In mediana è arrivato Palhinha dal Fulham (pagato 51 milioni di euro) mentre Olise è stato prelevato dal Crystal Palace (per 53 milioni di euro). Gli innesti riguardano anche la difesa, con Ito dello Stoccarda (23 milioni di euro). Al momento non si registrano grandi operazioni in uscita, con il solo Tillman ceduto a titolo definitivo (al PSV, per 12 milioni di euro). Tutte le altre per ora appaiono prestiti a titolo temporaneo riguardanti i giovani. L’eccezione è invece Choupo-Moting, svincolatosi.

