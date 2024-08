FujifilmItalia annuncia l’evento ‘instax Print on the Water’

Fujifilm Italia annuncia l’evento ‘instax Print on the Water’

Durante il weekend del 7 e 8 settembre, una chiatta panoramica sui Navigli di Milano, presso Ripa di Porta Ticinese 61, diventerà il palcoscenico galleggiante per un pop-up instax. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di fotografia e per coloro che desiderano scoprire la magia della stampa istantanea.

Questo evento offrirà una “experience” immersiva nel mondo instax™ ed è completamente gratuito e aperto al pubblico, previa registrazione su Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-instax-print-on-the-water-popup-boat-party-1002346073087?aff=oddtdtcreator

La stampante instax mini Link 3™

I visitatori potranno provare in anteprima la nuova stampante instax mini Link 3™, esplorare l’intera gamma di fotocamere e stampanti instax™ e portare a casa una stampa ricordo della loro giornata o degli istanti preziosi conservati nei loro smartphone.

L’evento si aprirà sabato 7 settembre alle 15:00 e dalle 19:00 a mezzanotte ci sarà un open party in cui musica, snack e bibite fresche accompagneranno una serata di divertimento. Non mancheranno gadget instax per tutti i partecipanti. L’8 settembre l’instax Pop Up Boat sarà aperta ad accogliere il pubblico dalle 12:00 alle 21:00.

Durante tutto il weekend, chiunque passerà lungo i Navigli potrà salire a bordo della chiatta, previa registrazione o al momento lasciando la propria email all’ingresso. Fujifilm incoraggia la registrazione online per garantire un’esperienza più agevole e piacevole a tutti i visitatori.

instax Print on the Water è un’occasione per vivere un’esperienza fotografica unica e scoprire il mondo instax che continua a rivoluzionare il modo in cui catturiamo e condividiamo i nostri ricordi.

Marika Gherardi, Marketing & Communication Manager di Imaging Solution FUJIFILM Italia S.p.A., dichiara:

“Con il lancio della nuova stampante instax Mini Link 3™, volevamo creare un evento che fosse più di una semplice presentazione di prodotto; desideravamo offrire un’esperienza coinvolgente e memorabile per tutti i partecipanti. Questo evento sui Navigli rappresenta un’opportunità unica per instaurare un dialogo diretto con i nostri utenti e potenziali clienti, immergendoli nel mondo della fotografia istantanea. La fisicità di una foto stampata ha il potere di evocare emozioni autentiche e durature, e con le innovazioni di instax, vogliamo dimostrare come una tecnologia familiare possa essere reinventata per diventare un mezzo di espressione personale, incredibilmente divertente e creativo. Siamo entusiasti di offrire un assaggio di questo nuovo modo di comunicare attraverso l’immagine, un modo che è accessibile, immediato e, soprattutto, capace di catturare e condividere i momenti che contano davvero.”

instax mini Link 3™ è la nuova frontiera della stampa istantanea. Questa stampante portatile consente di stampare foto direttamente dallo smartphone con funzioni creative avanzate, illuminazione a LED multicolore, e un design compatto e moderno, perfetto per ogni occasione.

Per maggiori informazioni sui prodotti instax visitare https://instax.eu/it/stampanti/mini-link-3/ e https://instax.eu/it/

Per registrarsi all’evento: INSTAX Print on the Water ~ Popup Boat Party ~ Biglietti, Sab, 07 set 2024 alle 15:00 | Eventbrite

