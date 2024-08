Arana Grande con ‘My everything(tenth anniversary edition)’

Oggi, 22 agosto 2024, l’artista vincitrice di un Grammy Award, premiata con numerosi dischi di platino e superstar internazionale Ariana Grande celebra un decennio del suo album di successo multiplatino, “My Everything”, e festeggia l’anniversario pubblicando una nuova versione deluxe del disco, disponibile in digitale e vinile, “My Everything (Tenth Anniversary Edition)”.

“My Everything (Tenth Anniversary Edition)” include due brani mai rilasciati prima su vinile e in una nuova variante rosa, disponibile da oggi in preorder sullo Shop Universal. Inoltre, per l’anniversario del progetto, l’artista ha aggiunto due canzoni completamente inedite: “Too Close” e “Cadillac Song“.

Ariana pubblicherà lunedì 26 agosto anche un bundle di vinili in edizione limitata con alcune delle tracce di maggior successo del progetto: “Problem” (doppio disco di platino in Italia), “Break Free” (doppio disco di platino in Italia), “Love Me Harder” (disco di platino in Italia) e “One Last Time” (triplo disco di platino in Italia). A seguire, martedì 27 agosto, avverrà l’uscita in digitale, che includerà anche versioni a cappella e strumentali di “Problem“, “Break Free“, “Love Me Harder“, “One Last Time” e “Bang Bang” (doppio disco di platino in Italia).

Nel 2014, “My Everything” (disco di platino in Italia) ha raggiunto il primo posto nella classifica Billboard 200 e ha prodotto il maggior numero di successi ottenuti da un album in quell’anno nella Top 10 della Billboard Hot 100, tra cui “Problem”, “Break Free”, “Bang Bang” e “Love Me Harder”.

All’inizio del 2024, Ariana Grande ha pubblicato il suo nuovo album “Eternal Sunshine”, che ha debuttato al primo posto nella Billboard 200, confermandosi come il suo sesto album a raggiungere tale posizione. L’album contiene i singoli “The Boy Is Mine” e alle hit “Yes, and?” (disco d’oro in Italia) e “We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)“.

“My Everything (Tenth Anniversary Edition)” tracklist:

Intro Problem One Last Time Why Try Break Free Best Mistake Be My Baby Break Your Heart Right Back Love Me Harder Just A Little Bit Of Your Heart Hands On Me My Everything Bang Bang+ Only 1+ You Don’t Know Me+ Cadillac Song+* Too Close+*

+ First time on vinyl

* First time on DSPs

Oltre alle nuove uscite musicali, quest’anno Ariana Grande sarà sui grandi schermi dal 27 novembre per il suo ruolo da protagonista nel film “Wicked”, insieme a Cynthia Erivo.

