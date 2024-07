Premio ‘Costruiamo il futuro’: bando per le realtà sportive

Il Comune di Milano è partner del Premio “Costruiamo il Futuro” che torna a Milano per celebrare la sua ottava edizione sull’onda dell’entusiasmo per un traguardo di particolare valore appena conquistato: sono stati raggiunti i due milioni di euro di contributi totali donati a enti del Terzo settore e associazioni di volontariato in tutte le cinque edizioni lombarde. Oltre a Milano, il Premio è presente, infatti, in Brianza (a Merate si è tenuta la prima edizione nel 2003), a Bergamo, in Valle Camonica e Valtellina.

L’iniziativa benefica è nata per supportare il lavoro delle piccole realtà che ogni giorno si impegnano sul territorio in ambito sportivo e sociale per favorire l’integrazione, l’inclusione e ridurre gli ostacoli che le persone con disabilità possono incontrare nel quotidiano, attraverso l’erogazione di contributi sotto forma di assegni e fornitura di materiali e attrezzatura.

A presentare il nuovo bando questa mattina a Palazzo Marino sono stati l’assessora allo Sport Martina Riva e il presidente della Fondazione “Costruiamo il Futuro” Maurizio Lupi, insieme al presidente di CSI Milano Massimo Achini, al direttore della Fondazione per gli oratori milanesi don Stefano Guidi, al presidente di Fondazione Snaitech Fabio Schiavolin e al vicepresidente del Coni Lombardia Claudio Pedrazzini.

A questa ottava edizione del Premio “Costruiamo il Futuro” possono iscriversi tutte le associazioni e organizzazioni non profit, gli enti del Terzo settore e i gruppi sportivi dilettantistici con sede operativa nell’area della Città Metropolitana di Milano. Il form per candidarsi è già attivo sul portale costruiamoilfuturo.it: le domande di ammissione dovranno essere effettuate entro l’8 settembre 2024.

A valutare i progetti sarà un Comitato d’onore composto da rappresentanti dei partner del progetto e componenti scelti tra i soci della Fondazione.

Il 20 ottobre si terrà il grande evento finale all’Auditorium Allianz MiCo con la consegna dei riconoscimenti fino a 5mila euro a chi si impegna sul territorio per favorire integrazione, inclusione e assistenza.

Tra i premiati, come sempre, ci saranno anche due volontari, un uomo e una donna, che hanno brillato per impegno e abnegazione nella loro opera quotidiana a favore di chi ha più bisogno. Entrambi riceveranno una medaglia d’oro nel corso dell’evento di ottobre. Anche per questa ottava edizione milanese sono previsti inoltre quattro riconoscimenti speciali.

“Prosegue la nostra collaborazione con il Premio “Costruiamo il Futuro”. Anche quest’anno siamo felici di essere partner di un’iniziativa che permetterà di sostenere tante realtà sportive – ha commentato l’assessora allo Sport Martina Riva –. Grazie ai contributi previsti dal bando, sarà possibile implementare molte attività destinate a ragazze e ragazzi e aiutare concretamente le associazioni del territorio, promuovendo la pratica sportiva nei quartieri. È fondamentale dare il giusto rilievo a iniziative come questa, in grado di supportare chi lavora quotidianamente per l’inclusione sociale, per la lotta contro le diseguaglianze e per la cura delle persone che vivono in condizioni di difficoltà”

“Quando mi è stato comunicato il raggiungimento di questo traguardo ho subito pensato all’entusiasmo e al carico di speranza con cui oltre vent’anni fa abbiamo deciso di dar vita a questo Premio per cercare di dare una mano a chi ogni giorno fa del bene agli altri in silenzio e senza chiedere nulla in cambio – sottolinea Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro –. Il mio pensiero va dunque ai 1.200 “Eroi del quotidiano”, come mi piace definirli, che ricevendo una parte di questo tesoro da due milioni di euro messo a disposizione dalla generosità di tante aziende hanno potuto rafforzare nel corso di questi anni il proprio meritorio impegno. E in questo risultato straordinario Milano è una grande protagonista: qui, in sette edizioni, sono stati distribuiti 554mila euro a 276 splendide associazioni”.

“Partecipiamo da molti anni con entusiasmo a questa iniziativa perché per noi di Snaitech, che respiriamo sport quotidianamente e ne sposiamo appieno i valori più belli, questo Premio ha una valenza estremamente importante – sottolinea Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech e vice presidente Fondazione Snaitech –. Quest’anno abbiamo deciso di compiere un passo in più: saremo Main Partner e attribuiremo un Premio Speciale intitolato alla nostra Fondazione Snaitech con cui supporteremo in maniera diretta e concreta un progetto che si distinguerà per la promozione dello sport come potente strumento di inclusione, aggregazione e crescita”.

“Siamo entusiasti di sostenere, per il secondo anno, il Premio nell’ambito del nostro progetto di Give Back “This is my Milano” – sottolinea Giuseppe Amitrano, ceo di Dils –: i 12 premi speciali di Dils sono il nostro modo di ringraziare le associazioni per lo straordinario lavoro che svolgono quotidianamente con passione e generosità. This is my Milano, il nostro programma di responsabilità sociale, dal 2023 ha supportato oltre 30 enti no-profit che operano nel mondo dell’arte, della cultura, del sociale, dello sport e della formazione, per un totale di 50 progetti. Auspichiamo che un numero sempre maggiore di aziende considerino il supporto alle associazioni come un fattore strategico per creare valore attraverso la propria attività”.