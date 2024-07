Valmalenco: Alt(ro) Festival ‘I paesaggi invisibili’

Laterale della Valtellina e delimitata da alcune delle cime più celebri delle Alpi, la Valmalenco è meta ambita di scalatori, escursionisti, sciatori, villeggianti. Dal 2019, inoltre, è teatro di Alt(r)o Festival, rassegna di cammini ed eventi diffusi sul territorio dedicata a chi si mette in gioco in prima persona per andare oltre gli stereotipi e sperimentare il duplice aspetto della montagna: selvatico e culturale. Anche in questa sesta edizione, infatti, il Festival si innesterà nel delicato equilibrio tra il contesto naturale e l’azione antropica delle comunità locali, conducendo i partecipanti per boschi incontaminati, sentieri battuti e borghi storici alla ricerca del nascosto, del piccolo, dell’inconsueto: in altre parole, di ciò che caratterizza i paesaggi invisibili.

La sesta edizione di Alt(r)o Festival, dal titolo “I paesaggi invisibili”, si declinerà in:

– tre fine-settimana tematici: “Sport in equilibrio” (20-21 luglio); “Cammini d’autore” (21-22 settembre); “Percorsi artistici e culturali” (28-29 settembre)

– una mostra di opere inedite a Sondrio: “Le montagne immaginate: eco di un racconto infinito” 10 agosto – 28 settembre

– attività per bambini e ragazzi (nel corso dell’anno scolastico 2024/2025).

20.21 LUGLIO

SPORT IN EQUILIBRIO https://www.altrofestivalvalmalenco.it/programma/20-21-luglio/

Raduno di high-line e pratiche di respirazione con Carlo Cozzio detentore del record italiano del 2021 di camminata bendato; i formatori Manuel Serra, studioso del movimento evolutivo, e Valentina Fanoni, educatrice e operatrice teatrale.

Due giorni dedicati alla ricerca di equilibrio, attraverso lo sport e l’immersione nella natura. Sarà possibile assistere alle performance mozzafiato degli atleti sulle high line e cimentarsi nel cammino di allenamento della consapevolezza corporea

Sabato 20 luglio: Preparazione delle linee e prime prove di passaggio. Tutta la giornata, dalle ore 10.00 circa alle ore 17.00 circa. Sarà possibile seguire gli atleti nella camminata sospesi nel vuoto dalla mulattiera per la Val Poschiavina.

Domenica 21 luglio: Continua la sperimentazione d’equilibrio con gli esperti di funambolismo sulle linee invisibili che collegano i due versanti della diga. con Valmalenco Verticale, Slackline Valtellina e Carlo Cozzio..

Tutta la giornata, dalle ore 10.00 circa alle ore 17.00 circa. Sarà possibile seguire gli atleti nella camminata sospesi nel vuoto lungo la linea dal coronamento della diga di Gera, dalla mulattiera per la Val Poschiavina e dal sentiero per il rifugio Bignami.

21.22 SETTEMBRE

CAMMINI D’AUTORE

Per scoprire le minute trame nascoste del paesaggio

Con Enrico Camanni, scrittore e alpinista; Daniele Zovi, scrittore e divulgatore, esperto di foreste e animali selvatici, Valentina Fanoni, formatrice, educatrice e operatrice teatrale; Andrea Mori, artista e terapeuta forestale; un cammino in collaborazione con il CAI per il nuovo progetto AcquaSorgente. L’acqua che c’è.

28.29 SETTEMBRE

PERCORSI ARTISTICI E CULTURALI Performance artistiche ed esperienze nella natura

varie forme d’arte interpreteranno e tradurranno le preziose e delicate connessioni tra individuo e luogo, nell’esplorazione del terzo paesaggio (quello che un tempo fu addomesticato dall’uomo e che ora è stato ripreso dalla natura, in parte o totalmente), teatro di ogni mondo possibile. Con Molom (Alessandro Pedretti e Milena Berta); Collettivo Micorrize (Marta Lucchini e Rosa Lanzaro); Irene Borgna, antropologa e scrittrice; Andrea Mori, artista e terapeuta forestale e il poeta e scrittore Emiliano Cribari.

10 AGOSTO 28 SETTEMBRE

Mostra ‘MONTAGNA IMMAGINATA. Eco di un racconto infinito’, Sondrio – Castello Masegra. Omaggio a Fernando Gianesini A cura di Elisabetta Sem

La mostra intende presentare opere inedite di Luca Conca, Nicola Magrin, Andrea Mori e Paolo Novellino: dipinti, acquarelli, video e installazioni che raffigurano e interpretano i paesaggi e la realtà umana della media e alta montagna.

Nell’epoca delle mappe iper-dettagliate, della geolocalizzazione estrema e delle tecnologie immersive – che danno l’illusione di “possedere” qualunque luogo, persino quelli inesistenti – l’esperienza del lento cammino in natura, ancorato nel qui e ora, è fondamentale per coltivare il contatto con la realtà e con sé stessi. Proprio il cammino è da sempre al centro di Alt(r)o Festival, non solo come modalità di spostamento con/verso le differenti proposte, ma soprattutto come strumento per allenare la consapevolezza corporea ed esplorare il mondo con una sensibilità aperta alla valorizzazione del vagabondare senza una meta e all’apprezzare l’inaspettato.

Se l’unità mente-corpo sarà protagonista del primo weekend, dedicato allo “Sport in equilibrio”, nel successivo “Cammini d’autore” sarà chiamato in causa l’intelletto mentre in quello finale, “Percorsi artistici e culturali”, toccherà alla creatività. A legare idealmente tutti gli appuntamenti saranno il benessere generato dall’avventura e la condivisione di esperienze, emozioni e consapevolezze.

Alt(r)o Festival favorisce momenti di aggregazione della comunità locale attraverso il coinvolgimento delle scuole della Valmalenco e della provincia di Sondrio e dei residenti della valle per la raccolta di testimonianze, memorie dialettali e racconti funzionali alla strutturazione dei cammini e di percorsi digitali.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

La manifestazione si terrà con ogni condizione metereologica. Il programma potrà subire variazioni in caso di maltempo.