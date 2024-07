La Benefica di Novate, cambia i vertici del Cda

Nuovo consiglio di amministrazione per la cooperativa edificatrice La Benefica. Nei giorni scorsi a seguito dell’assemblea dei soci, è stata deliberata la nomina della presidente Maria Chiara Fumagalli e del Vicepresidente Roberto Boniardi.

«Il Consiglio di amministrazione desidera ringraziare il corpo sociale per la partecipazione all’assemblea generale ordinaria dei soci. La vostra fiducia e la vostra collaborazione sono pilastri fondamentali della nostra cooperativa che ci sosterranno nel portare avanti azioni e proposte per migliorare l’abitare in Benefica», spiegano dalla cooperativa.

I ringraziamenti proseguono verso la commissione elettorale per l’impegno profuso, la professionalità, la serietà e l’imparzialità espressi nel percorso volto al rinnovo del Consiglio. Presidente uscente è Luciana Sabbatini. La cooperativa La Benefica è nata nel 1903 da un gruppo di lavoratori, muratori e contadini , soci della cooperativa decidono di tentare la strada della cooperazione nel campo dell’edilizia per dare una soluzione abitativa a chi ne aveva bisogno.

Costruirono il primo palazzo in via Garibaldi e nei successivi 30 anni, sono seguiti altri quattro edifici. Da allora la cooperativa la Benefica ha fatto molta strada, arrivando ad avere un patrimonio edilizio di quasi 856 box, 48 spazi commerciali e 1400 appartamenti che nel 2020 rappresentavano circa il 10% dell’offerta di abitazioni in affitto sul territorio novatese. Nel 2001 è stato celebrato il centenario di fondazione, con la pubblicazione di un libro commemorativo.

La Benefica è una cooperativa a proprietà indivisa di quasi 120 anni, tutti i soci nel loro insieme ne sono i proprietari. I quartieri delle case si trovano in via XXV Aprile, via Monte Rosa, via Tonale, via Campo dei Fiori, via Costa, via Cadorna, via Edison-Curié, via Bonfanti, via Garibaldi, via Repubblica e via Turati.