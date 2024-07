Jungle cura la doppia attivazione a Milano per il lancio di “Vera Baddie”

Dopo i progetti realizzati nei mesi scorsi per Kid Yugi, Dargen D’amico, Tony Effe e Rhove, l’agenzia milanese Jungle firma la duplice attivazione on-field per il lancio dI VERA BADDIE, il primo album solista di ANNA, l’artista donna attualmente più ascoltata in Italia su tutte le piattaforme digitali, che con il singolo “30°C” (già Disco d’Oro) è ad oggi in prima posizione su Spotify.

Per il lancio di VERA BADDIE, l’etichetta discografica EMI Records Italy / Universal Music Italia – in collaborazione con Me Next, Loud Promotion e Spotify – si è affidata a Jungle per realizzare due differenti installazioni teaser, pensate per creare un punto di contatto tra l’immaginario artistico di ANNA ed il suo pubblico.

Dal 15 al 17 giugno è comparso a Milano, in via Savona 5, un misterioso caveau con al proprio interno un lingotto d’oro da 50g accessibile unicamente a chi avesse digitato il codice corretto sulla pulsantiera, e che nel pomeriggio di lunedì 17 ha fatto da sfondo ad un inaspettato meet&greet con l’artista, sorprendendo centinaia di fan in coda.

Il 18 giugno poi le attività si sono spostate nell’area di Porta Venezia, con il takeover completo di una stazione di benzina che per tre giorni si è trasformata nell’headquarter creativo di ANNA, con produzione di contenuti, stunt e comparsate di alcuni dei principali featuring dell’album, da Artie5ive a Lazza, fino alla tag S€ apparsa sulla porta della gas station.

LINK UFFICIALI

https://wearejungle.com/

https://www.instagram.com/jungle.agency_/