Salis, Tovaglieri (Lega), giù le mani da giovani Lega, padre e figlia ripassino Costituzione

“Diritto di manifestare vale solo a sinistra? Pronta a difendere i giovani”

Bruxelles, 4 lug – “Per il padre di Ilaria Salis, manifestare pacificamente è un reato, mentre occupare abusivamente un alloggio pubblico non lo è? Padre e figlia ripassino i principi e le norme che stanno alla base dello stato di diritto, di cui le sinistre si fanno paladine, ma solo quando non sono esse stesse a minacciarlo, come in questo caso.

Esprimo preoccupazione per l’atteggiamento fascista e antidemocratico di chi vuole chiudere la bocca agli avversari politici, negando il diritto alla libera espressione sancito dalla nostra Costituzione, e sono vicina ai giovani della Lega intimiditi da Roberto Salis attraverso i suoi social.

Che fine ha fatto il liberal-conservatore che online fustigava le sinistre? Mi associo all’appello del capogruppo Lega in regione Corbetta e dò fin da subito la mia disponibilità a sostenere e difendere anche in tribunale i giovani della Lega che hanno manifestato nei giorni scorsi a Monza con l’obiettivo di tutelare il diritto di tanti cittadini e famiglie in graduatoria di vedersi assegnato un alloggio pubblico secondo le regole e non sulla base della prepotenza e dell’arroganza”.

Lo afferma in una nota l’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega), già rappresentante dei giovani della Lega al Parlamento europeo, che sabato scorso ha partecipato alla manifestazione della Lega davanti alla casa occupata da Ilaria Salis a Milano, in zona Navigli.​