Dote scuola: dal 25 luglio si può richiedere il contributo

Regione Lombardia ha approvato il decreto che elenca i beneficiari di Dote Scuola Materiale Didattico per l’anno scolastico e formativo 2024/2025 e Borse di Studio statali per l’anno scolastico 2023/2024, anticipando di due mesi l’erogazione dei contributi che di norma venivano destinati alle famiglie nel periodo di settembre. Questa iniziativa mira a sostenere gli studenti provenienti da famiglie con un ISEE inferiore a 15.748,78 euro.

“Il nostro impegno come Regione Lombardia – commenta l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi – è guidato dalla volontà concreta di supportare le famiglie lombarde, non obbligandole ad anticipare i fondi per gli studi dei figli, e di trasformare l’istruzione in un vero motore di inclusione sociale. Vogliamo garantire a ogni studente l’opportunità di accedere a materiali didattici utili per il percorso formativo”.

COMPONENTE MATERIALE DIDATTICO – Sono 125.475 gli studenti che riceveranno da Regione Lombardia il contributo di 223 euro per l’acquisto di libri e materiali didattici per l’anno scolastico e formativo 2024/2025.

RISORSE – Per ‘Dote Scuola – componente Materiale Didattico’ l’investimento totale di Regione Lombardia è di oltre 15 milioni di euro, che si aggiungono alle risorse statali di circa 12 milioni di euro. Garantiscono il contributo a tutti gli studenti aventi diritto, nel rispetto della soglia ISEE fissata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

A partire dal 16 luglio, Regione Lombardia invierà a ciascun richiedente del contributo ‘Dote Scuola – componente Materiale Didattico’ e Borse di studio statali , all’indirizzo mail indicato al momento della compilazione della domanda, una comunicazione che indica l’esito della fase istruttoria (domanda ammessa, domanda ammessa con riserva, domanda non ammessa) e la tipologia di contributo assegnato (‘Borsa di Studio statale’ oppure ‘Dote Scuola – componente Materiale didattico’).

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO – Dal 25 luglio è prevista l’erogazione del contributo di Dote Scuola – componente Materiale Didattico attraverso accredito sulla Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi.

A partire dalla stessa data, Edenred Italia Srl, società incaricata da Regione Lombardia, invierà ai beneficiari del contributo una comunicazione contenente il Codice Dote Scuola personale, le istruzioni per l’utilizzo del contributo assegnato e l’elenco degli esercizi commerciali accreditati, presso cui è possibile acquistare libri e materiale didattico.

Il contributo è pari a 223 euro e sarà utilizzabile entro il 31 gennaio 2025.

MATERIALE DIDATTICO

I beneficiari di ‘Dote Scuola componente Materiale Didattico’ sono 125.472 studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo Grado e dell’Istruzione e dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di competenza esclusiva regionale, residenti in Lombardia, che non hanno compiuto i 21 anni d’età e con ISEE non superiore a euro 15.748,78.

BORSE DI STUDIO STATALI

Sono invece 19.523 gli studenti delle Scuole secondarie di secondo Grado, che non hanno compiuto i 21 anni d’età e con ISEE non superiore a euro 15.748,78, che riceveranno la Borsa di Studio Statale, erogata direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nei tempi che lo stesso definirà. Il contributo è pari a 223 euro. L’investimento complessivo di fondi nazionali è pari a 4,3 milioni di euro.