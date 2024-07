Aperte le iscrizioni alla terza edizione del Premio “Yakult Science for Health”

Fino al 6 settembre, i professionisti della nutrizione under 40 potranno candidare il proprio progetto sulla corretta ed efficace comunicazione in ambito educazionale

Torna la terza edizione del Premio “Yakult Science for Health” che Yakult Italia assegna al progetto di comunicazione più innovativo, sui temi della corretta alimentazione e degli stili

di vita sani, ideato e realizzato da professionisti della nutrizione under 40, iscritti al XXV Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), che si terrà a Bologna dal 17 al 19 ottobre.

Il Premio “Yakult Science for Health” ha l’obiettivo di valorizzare la figura del medico dietologo, del dietista e del biologo nutrizionista in qualità di esperto e divulgatore delle tematiche relative a corretta alimentazione e stili di vita sani. Il compito di questi esperti della nutrizione è infatti quello di garantire un intervento dietetico calibrato e bilanciato per ogni singolo individuo in condizioni sia fisiologiche che patologiche. Il mantenimento di uno stile di vita sano e la prevenzione delle patologie croniche dipendono da una alimentazione salutare, da un costante esercizio fisico e dalla riduzione della sedentarietà. I diversi strumenti e canali di comunicazione oggi a disposizione permettono di raggiungere in modo quasi istantaneo un ampio numero di persone, ma al contempo contribuiscono a

favorire la visibilità anche di figure non autorizzate e non legittimate a dare consigli clinico-nutrizionali.

Insieme ad ADI e al gruppo di lavoro ADI YOUNG, Yakult Italia riconferma il proprio impegno a sostegno di medici, dietisti e biologi nutrizionisti under 40 affinché possano realizzare progetti educazionali in grado di trasmettere contenuti scientifici autorevoli in una chiave comunicativa innovativa. I professionisti della nutrizione under 40 sono invitati a partecipare al Premio presentando il proprio progetto di comunicazione, da realizzare nel corso del 2024-25, rivolto al grande pubblico o ai propri pazienti o a target specifici come bambini, anziani, donne, ecc. Il progetto sarà valutato da una Giuria qualificata – composta da membri di ADI, ADI Young e Yakult Italia – sulla base dell’originalità, dell’efficacia nel raggiungere il target di riferimento e dell’aderenza del linguaggio utilizzato ai messaggi

identificati.

Caratteristiche del Premio Target: medici, dietisti e biologi nutrizionisti under 40 iscritti al XXV Congresso Nazionale ADI che si svolgerà a Bologna dal 17 al 19 ottobre 2024.

Tipologia di Premio: riconoscimento economico, con il quale Yakult Italia intende sostenere la realizzazione del progetto.

Candidature

E’ possibile iscriversi fino al 6 settembre 2024 inviando il proprio progetto a

adiyoungitalia@gmail.com

Per maggiori informazioni e consultare il bando completo