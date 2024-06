Sergio Bonelli Editore presenta: “Gea 2. Storie di Spettri”

Continuano le avventure di Gea e le sue missioni di Baluardo,

per difendere il mondo dalle invasioni di creature provenienti da altre dimensioni.

Arriva in libreria e in fumetteria dal 5 luglio, in veste completamente nuova ispirata all’universo manga, “GEA 2. STORIE DI SPETTRI” il secondo volume del fantasy adolescenziale ideato da Luca Enoch.

Questa volta Gea, adolescente pelle e ossa, irresistibile, permalosa, iperdinamica, fotofobica, rockettara (o aspirante tale), se la vedrà non solo con un impalpabile spettro che sbuca dagli schermi televisivi per seminare la morte fra gli spettatori delle case in cui penetra, ma anche con entità intrusive ancora più difficili da stanare, che si nascondono ai margini della società…

Le avventure dell’eroina di Luca Enoch e del suo inseparabile famiglio, il gatto nero Cagliostro, saranno via via disponibili in 9 volumi totali.

https://shop.sergiobonelli.it/gea/2024/06/11/libro/gea-2-storie-di-spettri-1024758/

