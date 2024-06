Roma, si ribalta autombulanza, ferito l’autista

“La UGL Salute esprime solidarietà e vicinanza all’autista soccorritore coinvolto nella mattinata odierna in un incidente con il ribaltamento del mezzo in via Serafini, all’incrocio con Viale Palmiro Togliatti” dichiarano in una nota Gianluca Giuliano Segretario Nazionale e Gaetano Calabrese del Coordinamento UGL Emergenza Urgenza.

“L’autista della vettura coinvolta nello scontro è stato trasferito con urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e la polizia locale di Roma Capitale per i rilievi del caso. In attesa di conoscere gli esiti – continuano i sindacalisti – chiediamo alla Regione Lazio di impegnarsi al massimo per garantire a questi operatori la massima sicurezza.

Troppo spesso sono impegnati in turni massacranti e molti mezzi risultano non adatti e quindi da sostituire. L’incolumità dei lavoratori sui posti di lavoro è una battaglia di tutta la nostra organizzazione ed una priorità assoluta. A nome dell’intera UGL inviamo all’operatori coinvolto gli auguri di pronta guarigione” concludono Giuliano e Calabrese.