I concerti estivi 2024 degli Amici della Musica “Guido Michelli”

Violoncello solo – Secondo appuntamento

Mercoledì 3 luglio, nella Chiesa di Santa Maria della Piazza alle ore 21 secondo concerto di “Oltre confine”, la nuova rassegna estiva ad ingresso gratuito degli Amici della Musica “Guido Michelli”, con Maria Salvatori, giovane violoncellista scelta da Mario Brunello tra i partecipanti all’alto perfezionamento alla V Masterclass di violoncello “I Suoni dei Borghi” (2023), che la Società Amici della Musica “Guido Michelli” organizza annualmente a San Ginesio e nei luoghi del cratere colpiti dal terremoto del 2016.

Ventenne fiorentina, Maria Salvatori creerà un legame con il pubblico anche parlando dei brani del suo programma, spiegandone l’originale formulazione, in cui Dall’Abaco, Bach, Hindemith, Gubajdulina, Casals e Cassadò, tra Barocco e Novecento, tra Germania, Spagna, e Russia, sembrano essere tante tessere di un centone da lei creato.

Il concerto è inserito nel festival nazionale “Musica con Vista” – Festival di musica nei luoghi più suggestivi d’Italia, promosso dal Comitato AMUR (Associazioni Musicali in Rete), in collaborazione con le Dimore del Quartetto e l’Associazione Dimore Storiche Italiane.

La rassegna “Oltre confine” è realizzata grazie al sostegno del Comune di Ancona – Assessorato alla Cultura.

Il programma nel dettaglio presenta: Joseph Dall’Abaco da 11 Capricci per violoncello solo: n. 1 in do minore; Johann Sebastian Bach dalla Suite per violoncello solo n. 4 in mi bemolle maggiore, BWV 1010: Corrente, Sarabanda, Bourrée I, II; Paul Hindemith dalla Sonata per violoncello solo op. 25, n. 3: I movimento, Lebhaft sehr markiert; V movimento, Mäßig schnell; Sofija Gubajdulina da 10 Preludi per violoncello solo: n. 3, Con sordino – senza sordino; n. 4, Ricochet; Enric Casals dalla Suite in re minore: Prelude; Scherzando; Gaspar Cassadò dalla Suite per violoncello solo in re minore: terzo movimento, Intermezzo e danza.

Straordinario talento, Maria inizia lo studio del violoncello all’età di cinque anni, dimostrando fin da subito un talento particolare, che la porta ben presto ad ottenere significativi riconoscimenti.

Nel 2016 vince la borsa di studio come migliore studente in assoluto della Scuola di Musica di Fiesole che frequenta nella classe di Marianne Chen prima e Luca Provenzani poi; nel 2017 inizia a studiare con Ivan Monighetti a Basilea.

Nel 2021 vince la borsa di studio per l’ingresso alla Escuela de Música Reina Sofia di Madrid che frequenta da settembre 2021. Ha partecipato a masterclasses con Natalia Gutman, D. Geringas, Franz Helmerson, Giovanni Sollima, Mario Brunello.

Maria ha vinto premi nazionali ed internazionali come il primo premio al Concorso Nazionale “Riviera Etrusca”, il primo premio al 7° Concorso Internazionale “Antonio Salieri”, il primo premio all’11° Concorso Internazionale “Antonio Janigro” in Croazia, il primo premio assoluto al XII Premio Crescendo – Città di Firenze nel 2021 e il terzo premio al 4th Penderecki International Cello Competition di Cracovia nel 2023.

Nel 2019 ha vinto l’audizione come primo violoncello della Royal Concertgebouw Youth Orchestra di Amsterdam e nel 2020 quella per lo stesso ruolo nella Verbier Festival Junior Orchestra (VFJO).

Nel 2022 Rai Radio 3 dedica a lei una puntata de “La Stanza della Musica” .

Suona da solista e in varie formazioni da camera esibendosi in importanti istituzioni concertistiche quali il Teatro La Fenice di Venezia, gli Amici della Musica di Firenze, la Filarmonica Romana, il Cantiere Internazionale d’arte di Montepulciano e il Dresden Music Festival.

Dal 2020 beneficia di una borsa di studio della Internationale Musikakademie in Liechtestein.