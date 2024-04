Taxi al Salone del mobile. Rho trova una soluzione

L’ associazione Sindacale UGL-Taxi Milano, in previsione del massiccio numero di visitatori previsto per il Salone Internazionale del Mobile in corso al polo di Rho Fiera, si è rivolta nei giorni scorsi al Sindaco di Rho per trovare una soluzione in merito alla mancata estensione dei turni del servizio taxi nella fascia oraria di maggiore affluenza in uscita dalla fiera nelle porte est, sud ed ovest. Si paventavano alcuni disservizi soprattutto nelle fasce orarie di punta per quanti si trovavano a partire da Fiera in quegli orari. Una nota di Tam, Satam, Unione Artigiani, Claai, Ctm Malpensa e Confartigianato Bergamo manifestava la stessa preoccupazione.

Il Sindaco Andrea Orlandi ha dialogato con il Comune di Milano e trovato una soluzione

I tassisti lavorano con turni precisi, sulla base del Regolamento Regionale n. 4 del 2014 che prevede la possibilità di far effettuare ai taxi il cosiddetto “turno libero” previa richiesta del Comune in cui avviene la manifestazione.

Milano in genere approva a inizio anno un calendario di extraturni in cui il Salone del Mobile è stato sempre inserito senza richieste da parte del Comune di Rho. Quest’anno però il Salone non risultava inserito nell’elenco delle manifestazioni coinvolte.

A fronte della richiesta dei sindacati, Andrea Orlandi si è attivato rapidamente in pieno accordo con il Comune di Milano e con la collaborazione del comandante della Polizia Locale di Rho Antonino Frisone.

Il Comune di Rho ha dunque richiesto la liberalizzazione dei turni di servizio e la criticità è stata sanata.

I sindacati hanno manifestato il loro ringraziamento attraverso i social. Gli extraturni saranno attivi fino al termine del Salone del Mobile che chiuderà domenica 21 aprile

