Novate, mostra d’arte a cura Irenia in piazza Pertini

Lo spazio ricreativo Irenia di via Repubblica, noto anche per i murales che abbelliscono la città, è in mostra

Quando

Stamattina sabato 20 aprile, dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Pertini e in via Repubblica.

I lavori dei corsi di pittura di bambini e ragazzi saranno esposti in via Repubblica, mentre in piazza Pertini esporranno le signore e i signori dell’acquarello.

