Novate presenta oggi il centro commerciale naturale

Dalle 16 alle 20, nelle vie centrali di Novate

Cosa significa centro commerciale naturale?

E’ il progetto di rendere più attrattivo e competitivo il centro cittadino sostenendo e rilanciando il commercio e le attività produttive del territorio in un percorso iniziato con uno studio di fattibilità che l’amministrazione comunale ha affidato, nel 2018, al Politecnico di Milano che ha portato all’identificazione di un’area specifica dedicata al commercio e alla successiva creazione del marchio “Le botteghe di Novate” che raggruppa circa 150

attività commerciali.

Riconoscimenti, finanziamenti e riqualificazione

Il progetto novatese, nel 2022 è stato riconosciuto come Distretto Urbano del Commercio da parte di Regione Lombardia ottenendo importanti finanziamenti per la riqualificazione urbana e a sostegno di progetti di rivitalizzazione economica e culturale del centro storico che sarà anche arricchito con cartellonistica dedicata, totem digitali e arredo urbano.

Il centro commerciale naturale è un luogo urbano all’aperto nel quale le persone si incontrano, socializzano e fanno shopping, alimentando il senso di comunità e contribuendo così al sostegno del tessuto economico commerciale locale.

Attualmente sono 150 le realtà che costituiscono il Centro Commerciale Naturale: il 18% sono attività di ristorazione, il 14% negozi alimentari, il 43% attività di servizi alla persona e alle imprese e le quote restanti divise in altri negozi.

Il programma di oggi

Dalle 16 alle 20, il centro cittadino sarà animato da un ricchissimo programma di iniziative. Per le vie della città risuoneranno le note di tre marching band, in via Matteotti si terrà un’esposizione di auto tuning, la via Garibaldi si animerà con i giochi di una volta, via Repubblica ospiterà una pista per macchinine telecomandate, piazza Pertini si colorerà per i bambini con il truccabimbi, baby dance e animazione per i più piccoli mentre in piazza della Chiesa, dalle 19 alle 19.30 ci sarà un assaggio di risotto per tutti. Agli eventi in programma si affiancheranno altrettanti appuntamenti organizzati dai commercianti del Centro Commerciale Naturale per far conoscere più da vicino le loro attività con degustazioni, dimostrazioni pratiche ed esposizioni d’arte e di prodotti vari e, a partire da sabato sarà online il sito di presentazione di questa nuova realtà novatese.

Le dichiarazioni

“Il centro commerciale naturale rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità cittadina – spiega l’assessore alle attività economiche, Emanuela Galtieri. Quello che presenteremo sabato è un progetto che è il frutto di un lavoro sinergico tra pubblico e privato che ha saputo generare una realtà che incarna e riflette i valori della nostra comunità, elevando gli spazi urbani in spazi umani”.

“Sabato i novatesi potranno vedere e vivere la bellezza del centro cittadino riqualificato, spiega il sindaco, Daniela Maldini. Novate si è fatta più bella grazie a un progetto ambizioso che ha restituito alle persone luoghi che negli anni erano divenuti privi di identità. Piazza Martiri della Libertà, via Matteotti e piazza della Chiesa finalmente privilegiano le persone e un modo di vivere diverso, fatto di riappropriazione di spazi, bello estetico e sostenibilità ambientale, tratti indispensabili per una comunità che vuole volgere lo sguardo al futuro senza perdere d’occhio il proprio passato”.

