“Forget About Us”, l’atteso singolo di debutto di Perrie

Da venerdì 12 aprile, è disponibile in digitale “Forget About Us“, l’atteso singolo di debutto della superstar della musica mondiale Perrie

Il brano entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 26 aprile.

Scritto da Perrie, Ed Sheeran, il leggendario cantautore David Hodges (“Because of You” – Kelly Clarkson, “A Thousand Years” – Christina Perri) e Steve Solomon, “Forget About Us” è brano che segna il debutto di Perrie come artista solista e mette in evidenza il suo straordinario talento vocale. “I don’t want you to ever forget about us in the front seat / listening to songs that made you think about me”, canta l’artista, ricordando le relazioni precedenti.

«Ripenso alle relazioni passate e penso con gioia a quei tempi – dichiara Perrie – Se voglio essere lì adesso? No. Non è andata e se fosse dovuto succedere sarebbe successo. Le relazioni sono state una parte importante della mia vita e mi hanno reso quello che sono ora. Penso che sia un bel sentimento su cui essere onesti ed è molto coinvolgente».

L’artista è conosciuta per avere fatto parte delle Little Mix, un gruppo che vanta 3 Brit Awards, oltre 17 milioni di album venduti in tutto il mondo, più di 29 miliardi di streaming.

L’esperienza in uno dei gruppi femminili con il maggior numero di vendite di tutti i tempi è stata formativa per una ragazza giovane, timida e insicura di sè.

In precedenza, Perrie aveva evitato di scrivere canzoni nelle Little Mix perché non aveva fiducia nelle sue capacità, ma lavorando al suo imminente album di debutto, il suo ampio contributo alla scrittura di canzoni ha sorpreso persino lei.

