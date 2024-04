Si terrà Roma il primo Festival Internazionale dell’Economia di Genere “Cultura, lavoro, diritti”. Dialogo sulla parità”, 16-17-18 aprile 2024, a Villa Altieri (Viale Manzoni, 47) dalle 9.30 alle 19.00, organizzato dall’associazione Oltre, con il patrocinio di Regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, Stato Maggiore della Difesa, Polizia di Stato, Rai per la Sostenibilità ESG, Università Ca’ Foscari Venezia.

FIDEGOltre aderisce alla campagna Rai “No Women No Panel. Senza donne non se ne parla” in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Superare la dipendenza economico-finanziaria, che è una delle motivazioni che portano le donne a non staccarsi da coloro che le vessano fisicamente ed emotivamente, è un passo fondamentale per contrastare ogni forma di violenza, perchè spesso le donne sono esposte a situazioni di discriminazione o abuso economico.

Il Festival si propone di promuovere la consapevolezza e l’empowerment femminile, affrontando le disuguaglianze di genere nell’economia e mira a fornire alle donne gli strumenti necessari per raggiungere la parità economica. Tre giornate di confronto e riflessione tra istituzioni, associazioni, enti, accademici ed esperti sia a livello nazionale sia internazionale che durante panel, workshop, interviste condivideranno opinioni, conoscenze e storie di best practice.

