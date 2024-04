Radio Italia Live – Il Concerto arriva a Napoli

RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO arriva per la prima volta a Napoli. L’evento, completamente gratuito, organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Napoli, è in programma giovedì 27 giugno 2024 in Piazza del Plebiscito.

L’annuncio è stato fatto ai microfoni di Radio Italia dall’Editore e Presidente Mario Volanti e dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia: “La seconda data del Radio Italia Live – Il Concerto quest’anno si terrà, per la prima volta, in Piazza del Plebiscito a Napoli. Sono felice che questa piazza, luogo storico di eventi musicali, e il calore del pubblico partenopeo, potranno condividere con noi e tutti gli artisti partecipanti una grande serata di musica dal vivo. Anche in Piazza del Plebiscito sarà presente la Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori che avrà riarrangiato tutti i brani che verranno eseguiti. Ringrazio il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e tutte le persone con le quali abbiamo iniziato a collaborare e collaboreremo per il miglior svolgimento di questo nostro evento”.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia