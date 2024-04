Esce venerdì 12 aprile “DEA SAFFICA” (Sony Music Italy/Columbia Records), il nuovo singolo di GAIA, da oggi disponibile in pre-save e pre-add (https://Columbia.lnk.to/Deasaffica) e da venerdì su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Scritto da Gaia stessa e prodotto da Bias, “DEA SAFFICA” è un brano che nasce per celebrare le donne: il titolo, infatti, è un’ode all’universo femminile e, con un sound forte e tagliente dalle melodie ipnotiche, vuole raccontare tutti gli opposti che coesistono nella Donna, esaltata dalla cantautrice in quanto creatura poeticamente contrastante e, inevitabilmente, perfetta così.

“DEA SAFFICA” è il manifesto di Gaia per mettere in risalto i valori della Donna come l’amore, la sorellanza, la rabbia, la fertilità e il piacere. La femminilità è anche creatività e capacità di rinascere attraverso l’apertura a ciò che l’Universo offre. “Se ti apri all’Universo, Lei ti risponde”: è questo il messaggio che GAIA vuole trasmettere, sottolineando l’attitudine unica della Donna propensa a custodire, curare e cambiare, ma senza mai giudicare il prossimo.

Venerdì 12 aprile alle 14:00 esce anche il videoclip ufficiale, nel quale tramite un’estetica spontanea e al contempo ricercata, viene sviscerato attraverso le immagini il significato e il messaggio di “DEA SAFFICA”. GAIA guida lo spettatore in un mondo in cui sorellanza, rituali e connessione con la natura regnano sovrani. Circondata da sette ninfe, la cantautrice vuole mandare un messaggio forte e attuale: l’unione tra donne rende invincibili e la capacità di essere resilienti, racchiudere in sé forza e fragilità allo stesso tempo è proprio ciò che le rende uniche.

