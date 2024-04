“Da noi… a Ruota Libera”: nuovo appuntamento

Tornano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto in “ “Da noi… a Ruota Libera” , il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 21 aprile alle 17.20 su Rai 1.

Gli ospiti:

Rita Pavone, oltre 60 anni di carriera da protagonista assoluta della musica, nazionale e internazionale, ma anche del cinema, della tv e del teatro, che si racconterà, tra professione e vita privata.

Salvo Sottile, giornalista e conduttore, che dal 15 aprile è tornato nella prima serata di Rai 3 con la seconda edizione di “FarWest”, il programma di inchieste e approfondimento giornalistico.

Gabriele Corsi, conduttore televisivo e radiofonico, che anche quest’anno tornerà a condurre, con Mara Maionchi, l’edizione italiana dell’Eurovision Song Contest, con le semifinali del 7 e del 9 maggio, in onda in prima serata su Rai 2, e la serata finale dell’11 maggio in onda, sempre in prima serata, su Rai1.

Natasha Stefanenko, attrice e presentatrice, che da anni sostiene la onlus “Soleterre”, una Fondazione la cui missione è tutelare l’applicazione del diritto alla salute e che in particolare oggi si occupa di malati oncologici nel periodo infantile. Con lei ci sarà anche il Presidente di “Soleterre”, Damiano Rizzi.

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.

