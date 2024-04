A grande richiesta al Teatro Repower di Milano:

Il 19 aprile torna al Teatro Repower, uno tra gli show più acclamati in Europa ABBADREAM:



Lo spettacolo, rinnovato nelle scenografie e dai costumi coloratissimi, come nell’inconfondibile stile del gruppo svedese, ripropone i brani – tutti cantati dal vivo – che hanno consacrato gli ABBA nell’Olimpo della disco music. Uno show interattivo e divertente per cantare a squarciagola dalla prima all’ultima nota per rivivere l’ABBA Experience.

Per finire in bellezza il 20 aprile torna a Milano PINK FLOYD HISTORY:

più di un live, più di un tributo, più di uno show: un viaggio immersivo in 50 anni d’arte, sperimentazione e musica del gruppo britannico che ha fatto la storia, da The Piper at the gates of dawn fino a The Wall e oltre!

Info e Biglietti www.teatrorepower.com

