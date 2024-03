Real Time: torna “Cortesie per gli ospiti” con Tommaso Zorzi

Il factual più longevo della tv italiana tocca il traguardo delle 20 edizioni. L’iconico programma – prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery – torna dal 25 marzo con nuove sfide a colpi di buone maniere dal lunedì al venerdì alle 20:20 su REAL TIME (canale 31).

La prima novità della stagione è l’ingresso di Tommaso Zorzi come giudice per la nuova categoria “Home Style” con l’obiettivo di valutare il “look” di una casa, l’atmosfera e il mood che restituisce attraverso gli arredi che la vestono. Zorzi, appassionato da sempre di home design, affiancherà i veterani Csaba dalla Zorza, che come sempre giudicherà il “Lifestyle”, e Roberto Valbuzzi, che avrà il compito di giudicare l’area del “Cooking”.

Due le coppie in gara che si sfideranno a colpi di dettagli eleganti, piatti sopraffini e cura nella mise en place. Si partirà con il racconto della preparazione dei concorrenti, il pubblico da casa li seguirà nel momento in cui inviteranno i giudici, per poi arrivare alla realizzazione della cena e agli impiattamenti. È qui che s’inserisce un’altra novità di stagione, la narrazione – fra una portata e l’altra – si arricchisce di dettagli e si fa più corposa. I tre giudici valuteranno le coppie che si sfideranno in ogni puntata secondo le categorie di food, lifestyle e home style. L’obiettivo finale per tutti è sempre quello di conquistare i giudici, risultando dei perfetti padroni di casa.

A sfidarsi nella prima puntata saranno gli agenti immobiliari milanesi di “Casa a Prima Vista”: in particolare la coppia Ida e Mariana si sfiderà con Gianluca e Lorenzo (suo collega e amico).

Il programma, tra i più amati del canale, è diventato oramai un cult ed è l’occasione per continuare a scoprire l’ospitalità nostrana e la varietà delle case degli italiani. Le tappe dell’edizione numero 20 di Cortesie per gli Ospiti comprendono le città di Milano e i suoi dintorni, Bologna, Aosta, Catania, Napoli e Bari.

