Versione speciale rimasterizzata di ‘Hopes and Fears’ dei Keane

Per il ventesimo anniversario dell’uscita dell’album, i Keane annunciano la pubblicazione di una versione speciale rimasterizzata di ‘Hopes and Fears’

Questa pubblicazione celebrativa per il 20° anniversario, è una versione speciale dell’album originale rimasterizzata da Frank Arkwright agli Abbey Road Studios e contiene B-Sides, demo e rarità inedite. I mix 5.1 Dolby Atmos sono stati realizzati da David Kosten.

Anche quest’anno la band si metterà in viaggio per intraprendere un tour mondiale. Le date nel Regno Unito e in Irlanda includono due spettacoli speciali alla O2 Arena di Londra il 10 e 11 maggio.

I biglietti sono in vendita dal 21 febbraio QUI.

FORMATI:

– 1 LP vinile colorato (Galaxy Effect) – (Album originale rimasterizzato)

– 2LP vinile colorato (Album originale rimasterizzato + B-Sides e Rarità)

– 3CD (Album originale rimasterizzato + B-Sides e Rarità + Demo)

– Box Set Deluxe Limited Edition Questo Formato Deluxe è un’esclusiva dello shop Universal Music contenente:

– il triplo CD che include l’album rimasterizzato, demo inedite, B-Sides e Rarities, oltre a nuove note di copertina

– un esclusivo singolo in vinile da 7″ della nuovissima traccia Love Actually e una versione demo inedita

– un taccuino “Hopes and Fears”

– 2 nuove cartoline (una delle quali autografata)

– un “print frame”

– una replica di un biglietto commemorativo numerato

– un poster della band inedito

– Digitale (Audio disponibile su tutte le piattaforme streaming)

“Hopes and Fears” è uno degli album più venduti nella storia del Regno Unito, con oltre 2,5 milioni di copie in UK nel primo anno di pubblicazione e un milione negli Stati Uniti anche grazie al singolo “Somewhere Only We Know”.

Nel Regno Unito è stato certificato 9 volte disco di platino e ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo.

Universal Music Italia

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia