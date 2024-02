Spirit de Milan: gli appuntamenti della nuova settimana

Questi i prossimi appuntamenti:

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO

Lo Spirit de Milan rimarrà chiuso.

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO

Alle 22.00 – PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO – OPEN MIC: il palco dello Spirit si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta. Per partecipare, bisogna prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con THE CADREGAS: il loro repertorio sconfina dai più antichi stornelli milanesi di fine ‘800 e le goliardiche canzoni da osteria dei primi del ‘900 fino ad arrivare a Cochi e Renato, Strehler, Enzo Jannacci e Dario Fo, con alcuni sconfinamenti regionali.

VENERDÌ 9 FEBBRAIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con PULSATION: progetto musicale Disco Funk anni 70-80 nato nel 2015 a Milano.

A seguire Dj Set con i 45 giri in vinile di Mariano Rano Dj.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 10 FEBBRAIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con RUNNIN’ WILD FIVE: giovani jazzmen per un tributo speciale al quintetto di Teddy Wilson (anche se senza pianoforte). Una formazione inusuale, esattamente come lo era quella originale.

A seguire Swing Dj Set con Fish

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 11 FEBBRAIO

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con PAUL VENTURI & THE KAYMEN: il chitarrista-cantante conosciuto a livello internazionale, dotato di ottima tecnica, mescola nella sua musica energia e originalità, spaziando da classici del blues fino a composizioni originali. Per questo concerto, insieme a lui i The Kaymen, artisti di lunga esperienza e carriera musicale.

Alle 21 lezione primi passi gratuita di blues dance aperta a tutti.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan