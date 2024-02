Anche nel 2024 la grande atletica è protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Il World Athletics Indoor Tour – Gold è in diretta su Sky e in streaming su NOW per tutte le sue sette tappe, fino al meeting conclusivo di Madrid, il prossimo 23 febbraio. I grandi campioni dell’atletica leggera mondiale si sfidano in appassionanti gare indoor su Sky e NOW.

Domani, martedì 6 febbraio, è in programma il quarto meeting “Gold” del 2024, l’“Orlen Copernicus Cup” all’Arena di Torun, Polonia, e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW alle 18.

Per l’occasione, il meeting polacco festeggia la decima edizione ed è nutrito il numero di grandi atleti internazionali presenti. Nel triplo sarà l’italo-cubano Andy Diaz, fresco di migliore misura stagionale nel triplo, 17.46 a Miramas nello scorso weekend, l’uomo da battere. L’atletica azzurra schiera anche tre neo-primatisti nazionali: Lorenzo Simonelli nei 60hs maschili, Zaynab Dosso nei 60m donne e Ossama Meslek nei 1500m uomini. Negli 800m uomini ci sarà al via Catalin Tecuceanu.

Altri articoli di Sport su Dietro la Notizia