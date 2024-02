Proseguono gli appuntamenti allo SPIRIT DE MILAN, luogo in cui ogni concerto diventa un viaggio nel tempo,

un’opportunità per esplorare le radici culturali e musicali che hanno plasmato la Milano di ieri e che continuano a ispirare quella di oggi.

Questa settimana, inoltre, allo Spirit il Carnevale prende vita in tutta la sua magnificenza, trasportando i visitatori in un mondo di allegria e magia con tanto ballo, musica, cucina e divertimento!

Questi i prossimi appuntamenti:

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: torna il cabaret con Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO

Alle 22.00 – IRISH IN LOVE TRIO: in attesa dello Spirit of Ireland, tornano la musica e le danze irlandesi per un appuntamento speciale dedicato all’amore con un ensamble creato apposta per l’occasione!

Lezione gratuita primi passi adulti dalle 20:30 alle 21:30 con uno speciale sulle danze di coppa con l’accademia di danza Gens d’Ys.

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con TEKA P: gruppo che nel loro spettacolo alterna canzoni di loro produzione e brani classici di artisti quali Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Giorgio Gaber, Walter Valdi, Dario Fo.

VENERDÌ 16 FEBBRAIO

Alle 22.30 – CARNIVAL PARTY SPECIALE BANDIERA GIALLA con ALEXANDRA e DAMN SPRING: si festeggia il Carnevale Ambrosiano con la musica dal vivo di Alexandra Drag Queen, che porta sul palco una scaletta che alternerà gli evergreen della dance music, il dj set di Damn Spring e tante sorprese!

Biglietto di ingresso 25€ con una consumazione per chi viene dopocena (20 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo o cena (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

SABATO 17 FEBBRAIO

Alle 22.30 – SPECIAL HOLY SWING NIGHT con DUVED DUNAYEVSKY QUARTET: una formazione eccezionale guidata da uno dei più capaci (e giovani) interpreti di Django Reinhardt al mondo, che per l’occasione sarà accompagnato da una eccellente formazione italiana.

Una serata veramente speciale in cui potremo ballare del “Jazz Classico per archi” (come fu un tempo definito lo Swing del Maestro supremo della chitarra, Reinhardt Django) accompagnati dagli accordi maggiori e minori di questo magnifico ensemble!

A seguire Swing Dj Set.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 18€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 18 FEBBRAIO

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con ROLLILIANS.

Alle 22.00 – concerto di KALÌKA: tre donne, con tre voci e tre anime, si sono unite e scelte attraverso le linee e le note di brani inediti e arrangiamenti originali, derivati dalle loro diverse e personali esperienze musicali.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

