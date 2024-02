NOVE: nuovo appuntamento “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio

Domenica 4 febbraio 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni.

Ospiti: il Direttore Artistico e conduttore del 74° Festival della Canzone Italiana Amadeus e il co-conduttore della serata finale Fiorello, protagonista anche di “Viva Rai2!… Viva Sanremo!”, in onda al termine di ognuna delle prime quattro serate del Festival in diretta dal glass box “Aristonello”, posizionato davanti al Teatro Ariston.

Wim Wenders

Wim Wenders, regista di “Perfect Days”, candidato gli Oscar 2024 come Miglior Film Internazionale per il Giappone. Presentato allo scorso Festival del Cinema di Cannes, dove il film ha vinto il Premio della giuria ecumenica e il protagonista Koji Yakusho è stato scelto come Miglior Attore, “Perfect Days” è ambientato a Tokyo, e racconta la storia di Hirayama, un sessantenne che con precisione e meticolosità pulisce i bagni pubblici della metropoli. Il lungometraggio è il 23° film della straordinaria carriera di Wenders, che lo ha visto conquistare numerosi riconoscimenti, fra cui il Leone d’Oro a Venezia nel 1982, la Palma d’Oro a Cannes nel 1984 e l’Orso d’argento al Festival di Berlino nel 2000.

Mara e Ornella: ragazze terribili

Torna l’atteso appuntamento con le “ragazze terribili” Mara Maionchi e Ornella Vanoni; Geppi Cucciari e Pilar Fogliati, protagoniste del nuovo film di Giovanni Veronesi “Romeo è Giulietta” nelle sale dal 14 febbraio; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Maurizio Scaltriti, Vice Presidente della Medicina Traslazionale nel Dipartimento di Oncologia di AstraZeneca; il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, autore del libro “Israele e i palestinesi in poche parole” e volto del talk show politico “Accordi & Disaccordi” sul Nove; l’economista Tito Boeri; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; l’inviato della CNN Ben Wedeman.

Che tempo che fa: il tavolo

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: il Maestro Peppe Vessicchio; Stefano De Martino, in tournée nei teatri con “Meglio stasera. Quasi-one man show”; il campione del mondo in carica di fioretto individuale Tommaso Marini, vincitore lo scorso 13 gennaio nella tappa della Coppa del Mondo di scherma a Parigi della Medaglia d’Oro nella gara individuale di fioretto, che lo ha portato sul podio per la prima volta nella storia insieme ad altri 3 italiani, Alessio Foconi (secondo), Filippo Macchi e Guillaume Bianchi (terzi); Raul Cremona; Simona Ventura. Tornano al Tavolo anche Geppi Cucciari e Pilar Fogliati.

