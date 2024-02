Marzo: un mese ricco di sport

Marzo, un mese mai banale per lo sport. Con l’arrivo della primavera e delle giornate più lunghe, infatti, si moltiplicano i tornei e gli eventi sportivi, molti dei quali restano dei veri e propri must da seguire per diversi appassionati. Dal calcio al motorsport, si tratta di un periodo denso, quasi frenetico, e i principali portali di betting mettono a disposizione degli utenti i calendari al dettaglio di questi appuntamenti imperdibili, affiancati da relative quote e particolari bonus, come le freebet senza deposito, ossia scommesse gratuite sul cui funzionamento è possibile leggere di più sul guidescommesse.it. Ma vediamo quali sono i principali, divisi per disciplina.

Calcio: tanti big match in Serie A (1 – 31 marzo)

Marzo è da molti considerato un mese decisivo per le diverse lotte in classifica della Serie A. In particolare per quel che riguarda Scudetto e zona Champions League, dove sono previsti ben 10 scontri diretti condensati in 4 giornate consecutive. Alla 27^ (weekend del 1-3 marzo marzo), infatti, è il turno di Lazio-Milan, Atalanta-Bologna e Juventus-Napoli. Si prosegue con la 28^ (weekend dell’8-10 marzo), quando si giocheranno Fiorentina-Roma, Bologna-Inter e Juventus-Atalanta. Nel corso della 29^ giornata (weekend del 15-17 marzo), invece, assisteremo a Inter-Napoli e Atalanta-Fiorentina. Infine, alla 30^ (weekend del 29-31 marzo), si disputeranno Lazio-Juventus, Napoli-Atalanta e Fiorentina-Milan. Se non tutto, gran parte verrà detto relativamente a chi trionferà a fine stagione e a chi accederà alle diverse competizioni europee.

Atletica: Campionati mondiali (1-3 marzo)

A Glasgow, nel cuore del Regno Unito, si terranno i Campionati mondiali di atletica leggera indoor 2024. I migliori atleti del mondo si sfideranno in diverse discipline, tra cui sprint, ostacoli, salti e lanci. L’Italia, reduce da un’ottima prestazione agli Europei indoor di Istanbul 2023, punterà a confermarsi ai vertici mondiali. Molte le carte da giocare per gli Azzurri, che avranno qui la chance d’oro di prepararsi al meglio alle olimpiadi di Parigi di questa estate.

Atletica: Maratona di Tokyo (3 marzo)

La 43ª edizione della Maratona di Tokyo, una delle sei World Marathon Majors, richiamerà migliaia di podisti da tutto il mondo. La suggestiva cornice della capitale giapponese farà da sfondo a una gara che si preannuncia emozionante e combattuta. Tanti anche gli italiani che proveranno, se non a vincere, a strappare un ottimo cronometraggio al termine dei 42 chilometri di percorso.

Motori: Formula Uno (inizio 2 marzo)

Il Mondiale di Formula Uno 2024 scatterà il 2 marzo, con il GP del Bahrain. Sì non si tratta di un errore, la prima gara del Mondiale 2024 si correrà di sabato alle 16:00 italiane, giorno scelto per rispettare il Ramadan. Stessa cosa avverrà la settimana successiva con il Gran Premio dell’Arabia Saudita, che scatterà il 9 marzo alle ore 18:00 italiane. Le nuove monoposto promettono un campionato incerto e ricco di spettacolo. I tifosi italiani sperano di poter tifare per un nuovo successo di Charles Leclerc o di Carlos Sainz, in attesa, nel 2025, dell’arrivo in rosso di Lewis Hamilton. Chissà se Red Bull riuscirà a mantenersi leader dopo lo scandalo che ha colpito uno dei dirigenti più importanti della scuderia austriaca: Christian Horner.

Motori: MotoGP 2024 (inizio 10 marzo)

Il 10 marzo inizierà la nuova stagione del MotoGP, con alcuni piloti che hanno cambiato casacca nella speranza di tornare ai vertici della classifica. Un esempio è certamente quello di Marc Marquez, arrivato in Ducati con il team Gresini. Tutti a caccia di Francesco Bagnaia, vincitore nel 2022 e nel 2023, e di Jorge Martin, che saranno tra i protagonisti di un campionato che si preannuncia avvincente. Primo stop in Qatar il 10 marzo alle 18:00 italiane.

Ciclismo: Milano-Sanremo (16 marzo)

La “Classicissima” di ciclismo, la Milano-Sanremo, si terrà il 16 marzo. La corsa, che si snoda per oltre 290 km, partirà non da Milano, bensì da Pavia. Il traguardo, invece, sarà sempre situato in Via Roma, dopo Cipressa e Poggio. Essa vedrà sfidarsi i migliori ciclisti del mondo in una gara ricca di storia e fascino.

Sci: Finali Coppa del Mondo di sci alpino (16-24 marzo)

Le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2024 si disputeranno a Saalbach-Hinterglemm, in Austria. I migliori sciatori del pianeta si contenderanno gli ultimi trofei stagionali in un contesto di grande spettacolo. Molto attesi lo Slalom gigante e la discesa libera maschili, oltre che le discipline femminili in cui si spera possa partecipare anche la nostra Sofia Goggia, insieme a Federica Brignone.

Ciclismo: Giro delle Fiandre (31 marzo)

Il 31 marzo si terrà il Giro delle Fiandre, una delle classiche monumento del ciclismo. La corsa, che si svolge in Belgio, è caratterizzata dai suoi numerosi muri e tratti in pavé, che la rendono una sfida impegnativa e spettacolare. Chi sarà il successore di Tadej Pogacar sul trono belga? Lo scopriremo a fine mese.

Altri articoli di sport su Dietro la Notizia