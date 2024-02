Domenica 3 marzo 2024 alle ore 17 presso l’Ex Ospedale Testi di Cotignola (Ravenna), il Museo Civico Luigi Varoli inaugura la mostra Claudio Montini. The End. Paesaggio con dolcissima fiera, a cura di Massimiliano Fabbri e Federico Settembrini.

Montini, a Ravenna: The End. Paesaggio con dolcissima fiera

Il progetto espositivo, realizzato grazie al sostegno e al contributo della famiglia Montini e preceduto da un restauro che ha coinvolto una cinquantina di opere selezionate è accompagnato da un catalogo, a cura di Marilena Benini, che raccoglie una settantina di opere. Di queste, una sessantina figurano in mostra, a disegnare un percorso espositivo che non procede in ordine cronologico ma che accosta per affinità, soggetti e stesure pittoriche, temi e temperature, superfici e scenari. In questo modo si creano stanze narrative e teatrali, come ambienti abitati da apparizioni e presenze.

L’apertura della mostra

La mostra si apre con un dipinto che svela subito la sua dimensione teatrale: su di un piccolo paesaggio compare al centro la scritta “The end”. Come scrive il curatore della mostra: “Da questa fine, che fine evidentemente non è, inizia la mostra. Una quinta o sipario. Un portale spazio temporale. Da attraversare. È richiesto un atto di fiducia. Alla pittura. Funziona solo se ci credi. Come a teatro”. A seguire, le sale dell’Ex Ospedale si aprono sul paesaggio, su nebbie e mostri marini, bestie feroci della foresta, nero fumo,rovine e così via. Montini immagina e sprigiona senza sosta infiniti mondi. I suoi quadri sono vertiginosi affacci su panorami che si spalancano per noi e su cui l’artista innesta e muove, come un vero e proprio regista, dei quasi racconti, scene abitate o abitabili.

In chiusura

A chiusura del percorso espositivo, una stanza ci accoglie come un vero e proprio affaccio sul dietro le quinte, cambiando decisamente movimento e temperatura. Anche accogliendo, come in una specie di atlante privato o una camera delle meraviglie, molti dei materiali, degli oggetti e degli amori che hanno rappresentato un innesco e uno spunto di ricerca per il pittore. La stanza, dal titolo Le avventure di Tristano, è stata realizzata da Mario Baldini, Claudio Ballestracci, Marilena Benini, Emilio Dalmonte e Oscar Dominguez, insieme agli amici di Montini, autori anche di un quaderno di 50 pagine, che funge da appendice al catalogo.

Ulteriori informazioni

Sede Ex Ospedale Testi, via Roma 8, Cotignola (Ravenna)

Ex Ospedale Testi, via Roma 8, Cotignola (Ravenna) Durata 3 marzo – 5 maggio 2024

3 marzo – 5 maggio 2024 Inaugurazione 3 marzo ore 17

3 marzo ore 17 Orari di apertura venerdì 16.30-18.30 | sabato 10-12 e 15.30-18.30 | domenica 10-12 e 15.30-18.30

Con il sostegno e contributo della famiglia Montini e la collaborazione degli amici di Claudio e di Primola per la stanza Le avventure di Tristano.

Per informazioni www.museovaroli.it | museovaroli@comune.cotignola.ra.it

Tel. 0545 908810 – 3204364316

