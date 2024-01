Continua la stagione del Tennis su Sky Sport. A partire da oggi, domenica 7 gennaio, e per tutta la settimana su Sky e in streaming su NOW i nuovi tornei.

Tennis, Sky: 7-13 gennaio i tornei Australia-Nuova Zelanda

Nella notte fra il 7 e l’8 gennaio, ripartono su Sky e in streaming su NOW altri 4 tornei. Si parla del circuito maschile ATP e di quello femminile WTA, come previsto dal recente accordo quinquennale. Dal 2024 al 2028, infatti, Sky trasmetterà oltre 80 eventi tra ATP e WTA, con più di 4.000 partite di tennis.

Canali accesi anche su 251, 252, 253 E 254. In particolare, Auckland (ATP 250), Hobart (WTA 250) e Adelaide (ATP 250 e WTA 500). Sky garantisce un servizio di massima copertura. Sarà difficile perdersi quest’occasione.

Sky Sport Tennis sarà sempre il canale di riferimento per gli appassionati di tennis (anche su NOW e con ampie finestre su Sky Sport Uno). Seguire il live e farsi guidare dal commento in italiano. Ciò rende possibile seguire al meglio tutti gli incontri con in campo giocatori italiani ATP e WTA, oltre ai match più significativi.

I tornei della settimana

Si parte in questo weekend con le finali dei tornei:

Brisbane (oggi su Sky Sport Uno , alle 5.30 WTA 500 e alle 7.30 ATP 250)

(oggi su , alle WTA 500 e alle ATP 250) Auckland (oggi la finale WTA 250 dalle 5 su Sky Sport Tennis )

(oggi la finale WTA 250 su ) Hong Kong (sempre oggi, dalle 9.30 la finale ATP 250 su Sky Sport Tennis).

Si andrà poi avanti per tutta la prossima settimana. Auckland, in Nuova Zelanda, con il torneo ATP 250 (finale in programma fra la notte di venerdì 12 e sabato 13 gennaio, alle 2 su Sky Sport Uno).

Gli appuntamenti australiani:

il WTA 250 di Hobart , con la finale sempre in programma fra la notte di venerdì 12 e sabato 13 gennaio alle 3 di notte su Sky Sport Tennis

, con la finale sempre in programma fra la notte di alle di notte su l’Adelaide International, che vedrà sfidarsi in campo sia campioni del torneo ATP 250 che del torneo WTA 500.

Finali in programma su Sky Sport Tennis sabato 13 gennaio: alle 6.30 quella maschile e alle 8.30 quella femminile.

