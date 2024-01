Claudio Simonetti: il 2024 parte all’insegna dei concerti.

Claudio Simonetti: 2024 in concerto a Firenze, Roma, Bologna

Musicista, compositore, direttore d’orchestra ed autore. Claudio Simonetti non ha bisogno di grandi presentazioni. Basta dire che ha composto colonne sonore di pellicole italiane e americane. Per citarne alcune: il film di Dario Argento Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena, Opera, Non ho sonno. E che ha scritto colonne sonore per esempio per film di Ruggero Deodato, Sergio Martino, Lucio Fulci. Un personaggio rinomato e conosciuto in più parti del mondo.

Un tour di successi

Da poco tornato in Patria da un lungo tour americano di concerti sold out. Claudio Simonetti inaugura il 2024 nella maniera che gli è più congeniale: suonando alle tastiere con il gruppo di cui è indiscusso leader, i Claudio Simonetti’s Goblin (Daniele Amador alla Chitarra, Cecilia Nappo al Basso, Federico Maragoni alla Batteria). Il talento, la tenacia, la forza del gruppo attirano l’attenzione dei fan.

Informazioni generali sui concerti

Le date previste sono 11 gennaio a Firenze, 12 gennaio a Bologna e 13 gennaio a Roma. Per l’acquisto dei biglietti si può procedere come esposto di seguito:

● Giovedì 11 GENNAIO a FIRENZE c/o Circus Rock Pub in Via della Treccia 20

Prenotazioni serata al locale : mobile 340 126 5726

● Venerdì 12 GENNAIO a BOLOGNA c/o Alchemica Music Club in via dei Lapidari 8b

https://www.facebook.com/events/864461268718479/?ref=newsfeed

PRENOTA SUBITO IL TUO BIGLIETTO SCRIVENDO A:

morriganeventi@libero.it

● Sabato 13 GENNAIO a ROMA c/o Traffic live Club in Via Prenestina 738

https://www.facebook.com/events/1080529113297661/?ref=newsfeed

PRENOTA SUBITO IL TUO BIGLIETTO SCRIVENDO A:

morriganeventi@libero.it

