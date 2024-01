A partire da lunedì 8 gennaio tornerà a farci compagnia il famoso programma “Cash or Trash – chi offre di più?“.

NOVE: ecco il ritorno di “Cash or trash – Chi offre di più?”

Si apre la nuova stagione delle divertenti e seguitissime aste di “CASH OR TRASH” – CHI OFFRE DI PIU’?”. Si tratta del programma cult di Nove che ha fatto scoprire agli italiani l’amore per l’antiquariato e il collezionismo di oggetti rari e curiosi. Condotto dal fuoriclasse Paolo Conticini, Cash or Trash torna dall’8 gennaio con gli episodi inediti. Oltre 350 nuove aste tutte da seguire, promosse nella pregiata fascia dell’access dal lunedi al venerdì alle 20.30.

Un nuovo esercito di collezionisti di tutta Italia è pronto a proporre in studio oggetti dalle più diverse provenienze, collezioni di famiglia, soffitte, fiere o mercatini. Dalle ceramiche alle plastiche, dal vasellame alle tecnologie, piccole rarità mai viste in tv. La cosa fondamentale è che ci sia spazio soprattutto per le storie e i ricordi.

Qual è l’iter del programma?

Come sempre, saranno le star di Cash or Trash a definire l’effettivo valore degli oggetti proposti. Dalle stime di partenza dell’autorevole esperto Alessandro Rosa, che per primo valuterà l’oggetto all’insaputa dei mercanti. Fino ai combattuti rilanci degli esperti Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Giovanni De Santis, numeri uno dell’antiquariato e del design. Sono loro i protagonisti dell’asta vera e propria. L’ultima parola spetta sempre al venditore.

Quando e dove vederla dunque?

Anche la nuova stagione di Cash or Trash sarà rilasciata ogni settimana in anteprima streaming su discovery+ con 5 episodi disponibili in visione binge prima della messa in onda sul Nove. CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIU’ (70 eps. x 60’) è prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky canale 149 e tivùsat canale 9.

