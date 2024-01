Allo Spirit de Milan, la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione,

anche il 2024 si prospetta ricchissimo di appuntamenti musicali e non solo!

Questi gli appuntamenti dal 9 al 14 Gennaio

MARTEDÌ 9 GENNAIO

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: torna il cabaret con Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO

Alle 22.00 – PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO – OPEN MIC: il palco dello Spirit si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta. Per partecipare, bisogna prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

GIOVEDÌ 11 GENNAIO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con THE CADREGAS: il loro repertorio sconfina dai più antichi stornelli milanesi di fine ‘800 e le goliardiche canzoni da osteria dei primi del ‘900 fino ad arrivare a Cochi e Renato, Strehler, Enzo Jannacci e Dario Fo, con alcuni sconfinamenti regionali.

VENERDÌ 12 GENNAIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con PULSATION: progetto musicale Disco Funk anni 70-80 nato nel 2015 a Milano.

A seguire Dj Set con i 45 giri in vinile di Mariano Rano Dj.

Biglietto di ingresso 20€ con un drink incluso per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con un drink incluso per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 13 GENNAIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT: nuova attesissima serata all’insegna dello swing allo Spirit de Milan!

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 14 GENNAIO

Alle 22.00 – concerto di GIANCARLO COVA JAZZ 4TET: il repertorio del quartetto passa da brani storici come “Do nothin’ till you hear from me” di Billy Holiday e “Since a fell for you” di Dinah Washington, rivisita brani come “Don’t let le sun” cantata da Ray Charles fino a versioni interpretate da artiste contemporanee come “I forgive you”, “You don’t know what love is”, “This Masquerade”.

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30).

Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

