Questi i prossimi appuntamenti:

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO

Alle 22.00 – concerto di DUILLEOGA: tornano la musica e le danze irlandesi, con questo gruppo formato da musicisti impegnati in progetti musicali eterogenei, che hanno deciso di fondere le loro esperienze e proporre una band folk irlandese frizzante, che trasporta la tradizione ai giorni nostri con un tocco personale e moderno.

Alle ore 20.30 lezione primi passi gratuita di danze irlandesi con l’accademia di danza Gens d’Ys.

GIOVEDÌ 18 GENNAIO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con I CIAPARATT: giovane trio musicale che propone dal vivo un raffinato repertorio della canzone popolare milanese rivisitando in questo stile famose canzoni del genere, da Gaber a Jannacci, Cochi e Renato I Gufi e Svampa.

VENERDÌ 19 GENNAIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british.

A seguire Dj Set con la musica anni 70-80-90 di Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 20 GENNAIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con JUMPING JIVE: band con un repertorio che è l’espressione più autentica della swing era degli anni ‘30 e ‘40, l’alto grado di improvvisazione, ritmo ed andamento sincopato sono l’espressione di balli quali Lindy Hop, Balboa, Shag sino al più frenetico Boogie Woogie.

Alle 21.30 lezione primi passi gratuita lindy hop.

A seguire Swing Dj set con Clap Hands.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 21 GENNAIO

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con SPIRIT HOT FOUR.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con AMANDA E LA BANDA: band milanese con vocalist Amanda Tosoni, che porta in scena la storia del Blues al femminile, dalle origini alle eredità, raccontata attraverso riletture di brani storicamente interpretati dalle grandi Signore del Blues, Jazz e Soul.

Alle 21.00 lezione primi passi gratuita di blues dance aperta a tutti.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina!

Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

Una volta arrivati nella zona ristorante bisognerà aspettare che La Mariuccia o L’Ambroes vengano ad accogliervi e ad accompagnarvi al tavolo prenotato.

Il menù, ovviamente, comprende i piatti della tradizione milanese: cose semplici come quelle della nonna, cucinate con amore e con ingredienti selezionati.

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia