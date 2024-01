Lo slogan è “Un tempo piccolo per qualcosa di grande”.

Progetto Soli Mai: sostegno a over 65, si cercano volontari

Soli Mai è il servizio che mira a contrastare la solitudine e l’isolamento sociale e a supportare gli over 65 del Rhodense. Ora è alla ricerca di nuove volontarie e nuovi volontari per ampliare la rete di persone che possano mettere a disposizione un po’ del proprio tempo e fare compagnia agli anziani, in una relazione di scoperta, reciprocità e cura.

“Un tempo piccolo per qualcosa di grande” è lo slogan della campagna reclutamento volontari di quest’anno. Un tempo piccolo è quello che serve, infatti, per prendere un caffè insieme, fare una passeggiata o una partita a carte, scambiare quattro chiacchiere di persona o al telefono, dare una mano durante la colazione o il pranzo dei nonni.

Quando è nato il progetto?

Soli Mai è nato nel 2020 nell’ambito di #Oltreiperimetri, un progetto di Welfare di Comunità del territorio del Rhodense, realizzato grazie alla collaborazione tra Cooperho, Sercop e i Comuni dell’ambito. #Oltreiperimetri individua e mette in atto nuove modalità d’intervento e di azione sociale, a partire dal coinvolgimento di tutte le energie disponibili sul territorio. Il servizio Soli Mai si è sviluppato nel solco di questo spirito e nei tre anni di attività, ha coinvolto circa 100 anziani e altrettanti volontari e volontarie, creando un sistema di cura di prossimità per offrire nuove risposte alle esigenze di compagnia e relazione delle persone anziane.

Maggiori informazioni

Per conoscere Soli Mai ed entrare a far parte del progetto è possibile chiamare il numero: 340-3731369 dal lunedì al venerdì o inviare un’e-mail all’indirizzo: solimai@oltreiperimetri.it.

“Il progetto iniziale, sorto in tempi di emergenza nel 2020, è cresciuto e si è trasformato in un vero e proprio servizio – commenta l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Rho, Paolo Bianchi – Le relazioni con i più fragili sono fondamentali per evitare l’isolamento e favorire i contatti tra generazioni diverse risponde pienamente allo slogan della nostra Amministrazione comunale, ovvero “Accorciare le distanze”. Auspico che molti giovani si facciano avanti: scopriranno la ricchezza di questi incontri con chi è più avanti negli anni e ha ancora tanto da insegnare”.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia