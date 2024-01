Napoli, Sala del Capitolo, Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore: qui la presentazione del progetto il 24 gennaio 2024 ore 10.30.

Napoli: presentazione del progetto NOI-No Obesità Infantile

Mercoledì 24 gennaio 2024 alle 10.30 nella Sala del Capitolo di San Domenico Maggiore, si presenta il progetto NOI – No Obesità Infantile. Il progetto è realizzato da Associazione Ares 2.0, finanziato dalla Fondazione Prosolidar, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli. Un impegno condiviso per combattere l’obesità infantile, un viaggio coinvolgente che riunisce bambini, famiglie, personale scolastico e policy maker.

Sono previsti gli interventi di: Maura Striano (Assessora all’Istruzione e alle Famiglie – Comune di Napoli), Maria Rosaria Licenziati (Direttore UO Malattie Neuroendocrine, Centro Obesità – AORN Santobono Pausilipon), Annamaria Sabatino (Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ministero dell’Istruzione), Clemente Tartaglione (Ares 2.0) e Fondazione Prosolidar.

Una presa di coscienza

Un progetto che nasce dalla convinzione che un’informazione accurata e una presa di coscienza dei rischi siano gli strumenti più potenti per affrontare il problema. Non si tratta solo di dire cosa mangiare o quanto muoversi, ma di creare una cultura della salute, del benessere e del rispetto per il nostro corpo.

In Italia circa il 25% di bambini e bambine è in sovrappeso o obeso, percentuale che in Campania raggiunge il 35%. La Società Italiana di Pediatria afferma che sempre più bambini e adolescenti soffrono di patologie conseguenti all’obesità sinora non presenti durante l’infanzia. Inoltre, è riscontrato che spesso insorgono anche complicazioni psicosociali che portano ad avere scarsa autostima, depressione e problemi alimentari. Affrontare un tema così delicato richiede l’impegno di famiglie e bambini, ma anche del governo locale e delle istituzioni scolastiche.

Nuovi strumenti e risorse

Per la diffusione, negli istituti scolastici di Napoli e provincia, sono stati creati materiali ludico-didattici per l’infanzia, prodotti editoriali e multimediali educativi e divertenti che incoraggiano a fare scelte alimentari più sane e ad essere più attivi fisicamente.

Saranno forniti strumenti e risorse per aiutare a sensibilizzare e informare i genitori con chiare linee guida su alimentazione e stile di vita sano. Il coinvolgimento attivo dei policy maker e delle istituzioni scolastiche è fondamentale per creare un ambiente favorevole alla salute di bambini e bambine.

Per info e materiali: www.difendiamoilfuturodeibimbi.it

