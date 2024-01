Mostra di Geovani Rodriguez Llerena 20 gennaio 2024

La Galleria Patrizia Anastasi Arte, situata presso l’Associazione Culturale Plus Arte Pulse, Viale Giuseppe Mazzini n, 1 Roma, riapre il nuovo anno 2024 con una grande mostra in collaborazione con Helena De Jesus intitolata “ IL VIAGGIO ” dell’ artista cubano GEOVANI RODRIGUEZ LLERENA.

Quante volte abbiamo sentito dire la frase: ” Hai perso il treno ! “. In questo caso il treno è stato preso da un grande imprenditore, Francesco Bongiovanni, che ha creduto in un artista straordinario di origine cubana, che attraverso le sue opere ci porterà in un mondo pieno di colori e di giochi geometrici.

Qui nasce ” il viaggio ” tra differenti arti e culture con Other Couture di Helena De Jesus, il seme che vorrebbe seminare per poter costruire una grande accademia di arte e moda in Africa e Mozambico per poter far emergere talenti impossibilitati dalla loro condizione economica.

Si unisce a questo viaggio anche il brand di moda femminile Zineb Hazim. Nato nel 2019 in Italia, ha l’ obiettivo di unire l’estetica orientale e occidentale, offrendo un abbigliamento MODEST per le donne HIJABISTE e non solo. Ma non solo abiti dal sapore etnico allieteranno l’atmosfera cosmopolita.

Officine di Talenti Preziosi arricchirà l’evento con i suoi gioielli, borse, accessori artigianali e contemporanei. Officine di Talenti Preziosi è un’ associazione no profit nata nel 2013 dall’impegno di Marina Valli, designer di gioielli e formatrice. OTP è una community e un incubatore di talenti preziosi che rende sempre protagonista il gioiello insieme all’arte e alla moda.

Ma non finisce qui! All’interno della Plus Arte Pulse troveremo le opere dai profumi esotici di

Flavia Mantovan, artista che unisce la pop-art all’espressionismo astratto. L’inaugurazione della mostra sarà il 20 gennaio 2024 dalle 18.00 in poi e il giorno 21 sarà visitabile dalle ore 11:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

