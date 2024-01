Norah Jones: “Visions”, il nuovo album in arrivo l’8 Marzo

L’8 marzo Norah Jones – cantante, cantautrice e pianista nove volte vincitrice del GRAMMY -pubblicherà Visions.

Nono album in studio da solista, una collaborazione con il produttore e polistrumentista Leon Michels presentata con il video ufficiale del singolo principale dell’album, “Running”.

Il brano è stato co-scritto dalla Jones e da Michels e vede Norah alla voce, al pianoforte, alla chitarra e al basso, mentre Leon è alla batteria e al sassofono baritono.

Jones ha anche annunciato le date del tour nordamericano della primavera 2024 che inizierà il 6 maggio a Boston (MGM at Fenway) e comprendono concerti a Washington DC (The Kennedy Center, 13 maggio), Brooklyn (Paramount Theatre, 16-17 maggio) e Manhattan (Apollo Theatre, 19 maggio).

Le prevendite dei biglietti iniziano oggi e la vendita generale inizierà il 25 gennaio.

Per l’elenco completo delle date, consultare il sito norahjones.com/tour per ulteriori informazioni.informazioni.

Visions è il nono album in studio di Norah Jones, un disco vibrante e gioioso con 12 canzoni nella quali la nove volte vincitrice del Grammy Award canta la sua sensazione di libertà, di ballare, di fare le cose per bene e di accettare ciò che la vita porta con sé.

“Il motivo per cui ho chiamato l’album Visions è che molte idee sono venute nel cuore della notte o in quel momento prima di dormire, e ‘Running’ era una di quelle in cui sei mezzo addormentato e ti svegli di soprassalto: avevo una melodia e alcuni testi che mi passavano per la testa e li ho semplicemente registrati con un memo vocale” afferma Norah Jones.

“Abbiamo fatto la maggior parte delle canzoni allo stesso modo: io ero al pianoforte o alla chitarra, Leon suonava la batteria e ci siamo messi a fare jamming. Mi piace la crudezza tra me e Leon, il modo in cui suona un po’ garage ma anche un po’ soul, perché è da lì che viene, ma anche non troppo perfezionato“.

Visions è già disponibile per il pre-ordine, con formati che includono CD, vinile e digitale.

Segui Norah Jones:

Website • Facebook • Twitter • Instagram • Apple Music • Spotify • YouTube

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia