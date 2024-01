L’artista premiata ai Grammy, Kali Uchis ha pubblicato il suo nuovo album in spagnolo, Orquídeas.

Secondo le previsioni debutterà nella top3 della Billboard Top 200 Albums (fonte: chartdata), segnando così il miglior debutto di sempre di Kali Uchis nella popolare classifica statunitense.

Inoltre, il singolo dal sapore disco “Igual Que un Ángel” con l’artista messicano Peso Pluma si trova nella top10 della classifica singoli mondiale di Spotify.

“Gli ho inviato il brano per ridere” – confessa Kali in un’intervista per il The Los Angeles Times a proposito della collaborazione fra i due – “ma [Peso Pluma] era entusiasta di fare qualcosa di diverso ed è venuta fuori una bella canzone. Il suo l’ha fatto davvero bene!”.

Inoltre, Kali Uchis ha rivelato di aspettare il primo figlio insieme al partner di lunga data Don Toliver nel videoclip della canzone “Tu Corazón es Mío”, tratta sempre dal nuovo album.

In Italia il disco è disponibile in formato CD Standard, LP e in formato vinile colorato in esclusiva sullo shop di Universal Music Italia.

KALI UCHIS—ORQUÍDEAS (TRACKLIST)

¿ Cómo Así?

Me Pongo Loca

Igual Que un Ángel with Peso Pluma

Pensamientos Intrusivos

Diosa

Te Mata

Perdiste

Young Rich & In Love

Tu Corazón es Mío

Muñekita with El Alfa and JT

Labios Mordidos with Karol G

No Hay Ley Parte 2 with Rauw Alejandro

Heladito

Dame Beso/Muévete

