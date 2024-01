Il settore delle scommesse sportive in Italia è piuttosto ampio e variegato, considerando che qui da noi vibra un’anima votata al tifo, con milioni di cittadini pronti per gustarsi di tutto. Dal calcio alla pallavolo, passando per il basket e la Formula 1, di certo non mancano le opportunità per “nutrire” la propria voglia di spettacolo e di adrenalina. Il mondo del betting, dunque, non può che trarre un grande vantaggio da un contesto del genere. Vediamo di capire quali sono gli sport più seguiti in Italia e più popolari, per quel che riguarda le scommesse, sia online sia presso le ricevitorie fisiche.

Gli sport più popolari per le scommesse in Italia

Calcio, basket, ciclismo, tennis, MotoGP, Formula Uno e addirittura wrestling: sono solo alcune delle tante opzioni sulle quali si può puntare. Non solo dal PC di casa o dai banchi delle ricevitorie fisiche, perché oggi gli italiani hanno anche la possibilità di scommettere su mobile, dato che basta installare una delle tante app di betting recensite online dagli esperti. Ma veniamo al sodo, e scopriamo insieme gli sport sui quali gli italiani scommettono di più, insieme ad alcuni dati esplicativi sul loro seguito nella Penisola.

Calcio

In Italia, l’appassionata partecipazione e l’interesse per gli eventi sportivi si legano ad un contesto dove il calcio regna come sovrano indiscusso, sia come seguito, sia come scommesse. Il mondo del pallone è un vero e proprio fenomeno di massa, se non addirittura una religione, ed è fortemente radicato nel nostro tessuto sociale.

Lo si capisce, come sempre, analizzando i dati: nella Penisola, infatti, sono presenti oltre 32 milioni di tifosi, come sottolineano le ricerche di Kantar Media su incarico della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Al di là delle frontiere nazionali, il calcio estero cattura altrettanta attenzione, espandendo l’orizzonte degli interessi sportivi dei tifosi italiani. Il merito, ovviamente, va ai tanti campioni che giocano in campionati di indiscusso valore come la Premier League e La Liga spagnola.

Tennis

A seguire troviamo il tennis, ovvero il secondo sport più amato in Italia. Da questo punto di vista, è stato esemplare il match tra Federer e Djokovic a Wimbledon (finale 2019), che ha avuto la capacità di attirare oltre un milione di spettatori italiani durante il tie-break finale su Sky Sport. Numeri che evidenziano la nostra passione per uno sport che, più di tanti altri, si fa notare per qualità come la precisione, l’eleganza e il fair play, oltre ai colpi che i campioni regalano sul campo (sia esso in terra battuta o cemento).

Rugby

Proseguiamo la nostra classifica con uno “sport a sorpresa”, ovvero il rugby, la cui popolarità è cresciuta a vista d’occhio negli ultimi anni. L’incremento dell’11% nelle vendite di biglietti, fra il 2015 e il 2016, fornisce una conferma della crescente affezione tricolore nei confronti di questo gioco di squadra, che combina forza e strategia. Inoltre, occorre spendere qualche parola anche per il movimento femminile nel rugby, per merito degli importanti successi collezionati dalla nazionale, come racconta questo approfondimento di Donne.it.

Gli altri sport più popolari

Immediatamente giù dal podio (dunque in quarta posizione) troviamo la pallacanestro, con l’Olimpia Milano che primeggia tra le squadre con il maggior seguito in Italia, con un totale superiore a 1.385.000 tifosi. Ma il basket è in ottima compagnia, dato che anche gli sport motoristici attirano l’attenzione di milioni di tifosi e di scommettitori.

Nel campo delle corse motoristiche, la Moto GP vanta una popolarità per certi versi storica in Italia, alimentata da campioni come Pecco Bagnaia e dalle telecronache esaltanti del mitico Guido Meda. La passione per la velocità e il brivido della competizione si fondono creando un contesto che, ancora oggi, non manca di collezionare numeri impressionanti. Si parla nello specifico di una media di 245.000 spettatori per GP, e di un seguito complessivo di utenti alla TV pari a 1,9 miliardi a livello globale.

Il wrestling occupa il sesto posto di questa speciale classifica, grazie allo spettacolo proposto da personaggi come Rey Mysterio e John Cena. I fenomeni della WWE, infatti, hanno aiutato il wrestling a far breccia nei cuori degli amanti dello sport. Al punto che persino Hollywood non ha potuto fare a meno di “adottare” questi campioni, esaltandone le doti di attori.

Ed ecco una delle principali sorprese: la Formula 1, infatti, non riesce a piazzarsi oltre il settimo posto, nonostante la sua fama qui in Italia. Un dato interessante? Il record di spettatori, raggiunto durante il Gran Premio d’Italia 2019, che su Sky Sport ha totalizzato 9.230.000 utenti connessi.

I dati visti oggi, dunque, sottolineano un fatto: l’Italia è un Paese di poeti, navigatori e appassionati di sport e scommesse. Nella Penisola, infatti, questi due elementi rappresentano una parte fondante della quotidianità dei cittadini: una doppia passione che aumenta la sua portata di anno in anno.

Altri articoli di sport su Dietro la Notizia