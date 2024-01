L’iniziativa, finalizzata all’apprendimento di strumenti e principi della partecipazione e dell’attivismo civico, è promossa dall’Organizzazione, insieme a Cittadinanzattiva e Agesci, in partnership con Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Edulia-Treccani e WeSchool.

AltaVoce Academy, un percorso formativo gratuito per giovani

Per incentivare l’attivismo giovanile, Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro promuove AltaVoce Academy. Si tratta di un percorso formativo completamente gratuito e aperto a tutti i ragazzi e le ragazze fra i 16 e i 23 anni. L’obiettivo è far apprendere strumenti e principi della cittadinanza attiva e della partecipazione civica.

AltaVoce Academy è un progetto innovativo che intende promuovere e sostenere il protagonismo giovanile, affinché possano sviluppare conoscenze e strumenti necessari per incidere positivamente in contesti che di solito lasciano poco spazio alle istanze delle giovani generazioni.

Nello specifico: di cosa si tratta?

I partecipanti acquisiranno competenze varie tra cui leadership, comunicazione, public speaking, campaigning e fundraising-. Inoltre, esploreranno gli strumenti dell’attivismo digitale e della mappatura dei territori. Il percorso inoltre permetterà di affinare il pensiero critico. Tra le tematiche che saranno approfondite ci saranno i modelli di amministrazione condivisa, la difesa e condivisione dei beni comuni e il principio della sussidiarietà. L’obiettivo è sviluppare la capacità di impegnarsi in modo efficace con gli altri per conseguire l’interesse collettivo e una decisione democratica.

Il percorso di formazione sarà prevalentemente on line, con lezioni a distanza e live streaming, case histories e lezioni magistrali di esperti e testimonial. Ci saranno anche esercitazioni e laboratori in presenza. Concluderà l’esperienza un summer camp di due giorni, cui seguirà la possibilità di iscriversi a corsi di specializzazione tematici.

Il protagonismo è fondamentale

“Da sempre Save the Children investe sul protagonismo di bambini, bambine, adolescenti e giovani adulti, cercando di fornire loro strumenti che li possano rendere attori reali del cambiamento. Le nuove generazioni sono un motivo di speranza per il nostro Paese. Troppo spesso però sono proprio i giovani a pagare il prezzo più caro delle crisi che abbiamo dovuto affrontare negli ultimi anni e manca un serio investimento sul bene più prezioso su cui l’Italia può contare. Con AltaVoce Academy vogliamo fare la nostra parte per ridare a ragazzi e ragazze la fiducia nella possibilità di cambiamento attraverso l’impegno civico, sociale e politico, fornendo loro gli strumenti necessari per amplificare la loro voce e le loro istanze” dichiara Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save The Children.

