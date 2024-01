“Costruire la pace è responsabilità di ciascuno di noi”

Presenti Sindaci e rappresentanti dei 17 comuni che hanno aderito: Arluno, Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate, Lainate, Novate Milanese, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Senago, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago.

Il corteo, aperto da studenti dell’Istituto tecnico Mattei con i loro striscioni, ha coinvolto diverse realtà, tra cui la Lega culturale islamica italo araba e gruppi di altri Comuni, da Saronno al Magentino.

Tema della Giornata è stato “Senza accoglienza non può esserci pace”. Dopo avere ascoltato testimonianze su alcune esperienze di accoglienza in Auditorium, la fiaccolata è partita da via Meda per raggiungere poi, passando dalle vie Garibaldi, Dante e Matteotti, piazza San Vittore. Davanti al Tourist Infopoint, l’intervento di don Fabio Verga, alla guida del Decanato di Rho, che ha ricordato il pensiero sulla pace di don Tonino Bello, e quello del Sindaco Andrea Orlandi.

Il commento

“Non riesco a vedere fino in fondo i video sulle atrocità del conflitto israelo-palestinese – ha detto Orlandi – Non riesco a vedere i video di bambini soli, impauriti, che portano sulla loro pelle i segni di esplosioni avvenute vicino a loro. Non riesco a vedere un video in cui una mamma che scappa con in braccio il suo bambino viene colpita da un cecchino e cade senza vita: il bimbo non capisce cosa succede o forse lo capisce troppo bene e la sua vita non sarà mai come prima. Non riesco a vedere le violenze sulle donne, private nel più profondo della loro dignità. Non riesco a vedere uomini esultare per avere ucciso altri uomini o saccheggiare spazi e memoria di altri popoli. No, non riesco! Mi nasce dentro una inquietudine forte. Come saranno le vite delle persone che hanno subito violenze inaudite? Quanto odio susciteranno questi eventi? Quanto odio coverà quel bimbo cui hanno ucciso la mamma in mezzo a una strada di una città distrutta? E le donne violate e maltrattate come vivranno? E gli uomini che hanno ucciso non saranno presi da un risveglio delle loro coscienze?”

