Scuole: nuova fase del “Piano riqualificazioni”. Interventi

Completata una nuova importante fase del ‘Piano manutenzioni e riqualificazioni’ dell’edilizia scolastica lainatese, una scelta politica dell’Amministrazione Comunale che si è tradotta in un pacchetto di investimenti di grande portata – del valore di 3milioni e 300mila euro con cantieri che hanno interessato le Scuole dell’Infanzia, della Primaria e Secondaria di tutto il territorio di Lainate.

Gli interventi più recenti sono stati eseguiti nei diversi plessi in questi ultimi mesi e completati nei giorni scorsi, con cantieri a pieno ritmo, approfittando della chiusura natalizia. Si tratta di lavori pari a quasi 300mila euro su un totale di 1800 metri quadri di controsoffitti.

Dopo un’attenta verifica da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici su tutto il patrimonio edilizio scolastico comunale a seguito delle infiltrazioni dovute ai pesanti nubifragi estivi, nel mese di settembre era stata pianificata ed eseguita la prima tranche di interventi urgenti.

Ora, durante le festività natalizie, i tecnici hanno provveduto a completare il lavoro di riqualificazione dei controsoffitti che ha interessato il plesso della scuola Primaria e la scuola dell’Infanzia di via Cairoli (scuole Manzi e Munari), oltre alla scuola Primaria di via Lamarmora e alla palestra della scuola E. Fermi. In particolare la sostituzione del controsoffitto della palestra della secondaria E. Fermi ha ridotto la propagazione del suono migliorandone l’acustica e il comfort dell’ambiente. A ciò si aggiungono le operazioni di imbiancatura della palestra e dei caloriferi della scuola di via Litta, le cui aule erano già state recentemente tinteggiate.

“La nostra attenzione sul fronte delle scuole è sempre alta. Lo dimostra l’imponente investimento che abbiamo fatto sugli edifici, mettendo in pista lavori del valore complessivo di 3 milioni e 300mila euro – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Natalino Zannini – Abbiamo già stilato e presentato ai comitati genitori l’elenco delle azioni che saranno avviate, in base alle priorità, anche nel corso del 2024. Il tutto coordinandoci con le direzioni scolastiche per non interferire con l’attività didattica”.

