A Milano e Roma, il Gruppo Bacardi Martini sceglie la MIXOLOGY Academy per offrire la formazione gratuita a selezionati aspiranti bartender.

“Shake your future”: il progetto no profit a Milano e Roma

Nell’ambito del progetto internazionale di Corporate Social Responsibility ‘Shake Your Future’, il Gruppo Bacardi Martini, leader nella produzione di bevande alcoliche, a Milano e Roma sceglie MIXOLOGY Academy per la formazione di borsisti nel campo del bartending Si tratta dell’attività del professionista addetto al servizio di drink (alcolici e analcolici) nei bar. I giovani sono stati identificati tramite onlus, case di accoglienza, parrocchie, istituzioni pubbliche o private preposte all’aiuto di persone che hanno difficoltà a trovare un’occupazione. Ora potranno frequentare gratuitamente un corso professionale di 80 ore nell’Accademia per poi accedere a stage qualificati.

MIXOLOGY Academy è l’unico centro di formazione HORECA in Italia con un proprio metodo scientifico – il Global Bartending. Questo è usato per ottimizzare l’attività al bancone evitando gli sprechi di materie prime e di tempo nella realizzazione dei cocktail.

I giovani avranno un dopo?

Le lezioni inizieranno il 22 gennaio 2024, nelle due sedi della MIXOLOGY Academy di viale Monza a Milano (oltre 700 mq) e via Ostiense nella Capitale (630 mq), le più grandi nel settore della formazione specifica, dotate di 5 aule e oltre 90 postazioni operative.

Il programma prevede 4 ore al giorno di studio teorico e pratico, per 4 settimane. Materiali didattici e attrezzature tecniche saranno forniti anch’essi gratuitamente. Al termine, gli studenti, previo superamento di un esame, riceveranno un attestato di prestigio internazionale. Sia Bacardi Martini sia MIXOLOGY Academy, tramite il suo ufficio interno “Bartender Job”, ai giovani promossi procureranno un tirocinio. Tutto ciò in un’ottica al futuro di carriera in Italia o all’estero.

