Lunedì 29 gennaio riapre la materna comunale Gesù Bambino.

Ecco la lettera mandata alle famiglie dall’Assessore alle Politiche educative Ida De Flaviis per comunicare la riapertura:

“Il Comune informa le famiglie che, dopo le verifiche tecniche effettuate sui lavori per il ripristino della scuola materna comunale “Gesù Bambino” (chiusa dopo i danneggiamenti causati da infiltrazioni d’acqua), la scuola tornerà a essere agibile e luogo sicuro per lo svolgimento delle attività didattiche e ludiche da lunedì 29 gennaio 2024.

Con l’occasione desideriamo ringraziare tutti: le famiglie che hanno compreso la situazione e hanno collaborato in maniera propositiva alla gestione del problema; i collaboratori della scuola materna per l’immenso lavoro fatto al fine di assicurare il proseguimento delle attività didattiche e ludiche nei locali della Scuola Primaria “Don Milani” utilizzati in sostituzione dei locali danneggiati; la dirigente e i collaboratori dell’Istituto Comprensivo Brianza per la disponibilità di accoglienza e la comprensione dimostrate in questa situazione di emergenza. E non possiamo non ringraziare anche tutti i bambini che hanno dimostrato un grande spirito di adattamento – fondamentale in questo periodo di chiusura della loro scuola.

Dal 29 gennaio, come dicevamo, tutto rientra nella normalità e ogni piccolo, ogni insegnante e tutti i collaboratori torneranno nelle proprie sedi. Ma lo spirito di gruppo, l’aiuto reciproco, la disponibilità e il senso di accoglienza vissuto in questo periodo di difficoltà, sono sicura, lasceranno il loro segno e resteranno un bagaglio positivo per tutti.

Buon rientro a scuola!”

Ida De Flaviis

Assessore alle Politiche educative del Comune di Bollate

