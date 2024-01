Perché è importante per un’azienda essere sui social

«Da quando il mio salone di bellezza ha un profilo Instagram curato, ho attratto molti più clienti. E anche quelli storici riescono a entrare in contatto con me più velocemente».

Questa è solo una delle tante frasi di alcuni imprenditori che hanno deciso di aprire una pagina aziendale sui social e farsi supportare in questo percorso.

Nonostante ormai sia chiaro il valore dei social media per un’impresa, molte sottovalutano ancora la portata di questa risorsa e alcune sono addirittura assenti dalle piattaforme.

Il motivo è che sono radicate all’idea che per costruire una comunicazione sia sufficiente pubblicare, o che, un’attività piccola e locale non necessiti nemmeno di una pagina aziendale.

Il risultato è il vasto numero di profili fini a se stessi che ogni giorno compaiono sui principali canali. Tuttavia, c’è chi ha deciso di andare oltre i propri limiti e farsi supportare dai più esperti. Loro hanno compreso l’importanza di una strategia efficace.

Si tratta di un vero cambio di rotta, seppur graduale. Una transizione che, come tale, ha bisogno di andare per step.

In questa direzione molti comunicatori, oggi, si stanno allontanando dalla concezione standard dell’agenzia, cercando di offrire soluzioni sempre più mirate e personalizzate.

Fra questi ad esempio il team di 1milione di fan (1milionedifan) che basa il suo lavoro sulla fiducia e la costruzione di piani ad hoc in base a chi ha di fronte.

Come funzionano i social aziendali

Per ottenere il massimo beneficio dai social media, è essenziale immergersi nella comprensione delle diverse piattaforme e personalizzare la propria presenza in base al pubblico di riferimento.

Prendiamo Facebook: si configura come un terreno fertile per attività B2C che mirano a una clientela compresa tra i 40 e i 50 anni.

La piattaforma offre una cornice ideale per stabilire connessioni durevoli con una demografia consolidata, favorita dalla sua interfaccia intuitiva e dalle opzioni di targeting avanzate.

Instagram, al contrario, si rivolge a un pubblico più giovane e dinamico. Qui, l’accento è posto sull’estetica visiva e sul coinvolgimento creativo.

Per fare un esempio pratico, i saloni di bellezza trovano in Instagram una vetrina ideale per esprimere la propria identità attraverso immagini e storie coinvolgenti.

TikTok, divenuto rapidamente il fulcro delle tendenze giovanili, rappresenta un terreno fertile per la creatività e l’innovazione.

Le imprese orientate alla Generazione Z possono sfruttare questa piattaforma per creare contenuti divertenti e coinvolgenti, contribuendo così a rafforzare la propria presenza e ad attirare nuovi clienti.

L’ultimo arrivato poi è Threads che, sebbene sia ancora da esplorare completamente, è strettamente legata ad Instagram. Questa integrazione potrebbe aprire nuove opportunità per connettersi con il pubblico.

Quando pubblicare sui social

Si tratta di una delle domande che maggiormente pongono i clienti al Social Media Manager. Non che sia sbagliata, anzi. Ma è importante sapere che è molto più importante “cosa” del “quanto”.

Pubblicare contenuti che non interessano il target di riferimento può essere più dannoso che non pubblicare affatto.

Una volta identificato il pubblico, definito il tono di voce e stabiliti gli obiettivi, allora ecco che diventa fondamentale determinare la frequenza.

Ad esempio, mantenere una media di tre post a settimana su Instagram e Facebook è spesso efficace, mentre TikTok ne richiede una maggiore per coinvolgere i giovani che scrollano più velocemente fra i vari contenuti.

Per LinkedIn, invece, utilizzato principalmente fra i professionisti, una pubblicazione settimanale può essere sufficiente, focalizzandosi sulla costruzione di una rete lavorativa.

Dunque, è chiaro come abbracciare i social media in modo strategico sia un investimento indispensabile per qualsiasi azienda moderna, bisogna solo essere in grado di capire effettivamente cosa si vuole ottenere. E questo, volente o nolente, è compito degli esperti.